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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 254,70 lira oldu.

02 Temmuz 2019 Salı 13:09
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 254,70 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı’da 254,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 254,70 liradan, bin 677 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 698 liradan, 234 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 236 liradan, bin 639 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 659 liradan, 820 liradan alınan Yarım Ziynet 830 liradan ve 410 liradan alınan Çeyrek Ziynet 415 liradan satılıyor.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 13:09
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