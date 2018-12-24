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Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması

Katıldıkları televizyon programında sarf ettikleri sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve götürüldüğü adliyede 'adli kontrol şartıyla' serbest bırakılan oyuncu Metin Akpınar, adliye çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili açıklama yaptı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 18:34
Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla ifade veren oyuncu Metin Akpınar, "Bizim Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef gösteren, onun ismini anan, ona karşı bir hareketimiz katiyen olmaz. Biz ülkemizin refahı, milletimizin refahı için tercih ettiğimiz temenni ettiğimiz demokrasiyi anlatmaya çalıştık." dedi.

Metin Akpınar, Kartal'da bulunan Anadolu Adliye Sarayından çıkarak Kadıköy'deki evine geldi. Aracından inen Metin Akpınar, kısa bir açıklama yaptı.

"Cumhurbaşkanı'na karşı hareketimiz olamaz"

Aracından inen Akpınar, kendisini bekleyen basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Açıklamasında, "Savcılık görevini yaptı. Bizden savunmamızı aldı. Söylediğimiz sözlerle ilgili yorumlarımızı aldılar. Biz de dilimiz döndüğünce inandığımız doğruları tekrar anlatmaya çalıştık. Bize istinat edilen suçlardan hiç ilgimiz olmadığını anlatmaya çalıştık. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef gösteren, onun ismini anan, ona karşı bir hareketimiz katiyen olmaz. Biz ülkemizin refahı, milletimizin refahı için tercih ettiğimiz temenni ettiğimiz demokrasiyi anlatmaya çalıştık. Bunları anlattık. Hâkim bey de adli kontrol serbestliğine karar bağladı. Bizi azat ettiler. Ben işimi yaptım, görevimi yaptım." diye konuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 18:34
  1. Metin Akpınar
  2. Cumhurbaşkanına hakaret
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Erdoğan açıklaması
  5. Serbest kaldıktan sonra ilk açıklama

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  • ERSİN KAMİL BEKTAŞERSİN KAMİL BEKTAŞ24 dk önce
    hade lan ordan dansöz kılıklı

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