Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla ifade veren oyuncu Metin Akpınar, "Bizim Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef gösteren, onun ismini anan, ona karşı bir hareketimiz katiyen olmaz. Biz ülkemizin refahı, milletimizin refahı için tercih ettiğimiz temenni ettiğimiz demokrasiyi anlatmaya çalıştık." dedi.

Metin Akpınar, Kartal'da bulunan Anadolu Adliye Sarayından çıkarak Kadıköy'deki evine geldi. Aracından inen Metin Akpınar, kısa bir açıklama yaptı.

"Cumhurbaşkanı'na karşı hareketimiz olamaz"

Aracından inen Akpınar, kendisini bekleyen basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Açıklamasında, "Savcılık görevini yaptı. Bizden savunmamızı aldı. Söylediğimiz sözlerle ilgili yorumlarımızı aldılar. Biz de dilimiz döndüğünce inandığımız doğruları tekrar anlatmaya çalıştık. Bize istinat edilen suçlardan hiç ilgimiz olmadığını anlatmaya çalıştık. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef gösteren, onun ismini anan, ona karşı bir hareketimiz katiyen olmaz. Biz ülkemizin refahı, milletimizin refahı için tercih ettiğimiz temenni ettiğimiz demokrasiyi anlatmaya çalıştık. Bunları anlattık. Hâkim bey de adli kontrol serbestliğine karar bağladı. Bizi azat ettiler. Ben işimi yaptım, görevimi yaptım." diye konuştu.