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Seramik tava temizlemenin püf noktaları

Kolay kullanımı ve şık görüntüsü ile tercih edilen seramik tavaların temizliği nasıl olmalı?

19 Ekim 2018 Cuma 22:09
Seramik tava temizlemenin püf noktaları

Yapışmaz olmaları ve az yağ ile kullanılabilme özellikleri dolayısıyla mutfakta en ideal yardımcılardan olan seramik tavalar, aynı zamanda kolayca temizlenebilmektedir.

Aynı şekilde yapışmaz özellikleri nedeni ile tercih edilen teflon tavalar kolayca çizilebilmekte ve çizildiklerinde sağlık açısından sorun oluşturmaktadır. Bu da seramik tavalara ilgiyi artırmaktadır.

Seramik tavalar da çizilebilmektedir. Fakat çizildiklerinde, teflon tavalarda olduğu gibi besinlere zararlı madde geçmemektedir.  Bu açıdan seramik tavaların sağlık açısından daha uygun olduğu düşünülebilir.

Seramik tavalar, yüksek sıcaklıklarda ısıyı daha fazla tutma özelliğine sahiptir. Seramik tavalarda az yağ kullanılarak yemek hazırlamak da mümkün. Bunların yanı sıra seramik tavaların temizliği de kolaydır.

SERAMİK TAVALARIN TEMİZLİĞİ

Seramik tavaların kullanımına olduğu kadar temizliğine de dikkat etmek gerekir. Böylece uzun süre sağlıklı şekilde kullanılabilirler.

Seramik tavalar bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır. Bulaşık makinesinde kullanılan deterjanlar seramik yüzeye zarar verebilir.

Seramik tavalar elde yıkanmalıdır. Temizlikte parçacıklı deterjanlar yerine akışkan deterjanlar tercih edilmelidir.

Seramik tavayı yıkarken yüzeyi pürüzsüz, yumuşak süngerler kullanılmalıdır. Özel olarak seramik yüzeyler için geliştirilmiş süngerleri tercih edebilirsiniz. Bunların yanında yumuşak yüzeyli herhangi bir sünger de kullanılabilir.

Bazı seramik tavaların yüzeyinde desen bulunmaktadır. Eğer bu desenin aralarında kararma oluşmuşsa tavaya bir miktar süt koyup kısık ateşte yarım saat kadar ısıtmak gerekir. Bu şekilde kararmalardan kurtulabilirsiniz.

 

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 22:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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