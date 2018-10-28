Sepsis diye bir yeni doğan illeti



Bir de bunun ''Dünya Sepsis Günü'' var. O kadar önemli. Yıldızbaş, yaptığı açıklamada, sepsis tanılı çocuk hastaların yüzde 10-50'sinin kaybedildiğini, yılda 5 milyondan fazla yeni doğan ve çocuk ölümünden bu hastalığın sorumlu olduğunu ifade etti.

Sepsis hastalığına ilişkin bilgi veren Yıldızdaş, şunları kaydetti:

''Sepsis yılda 5 milyondan fazla yeni doğan ve çocuk ölümüne yol açarak, çocukluk çağındaki ölümlerin önemli bir kısmına da sebep oluyor. Vücutta enfeksiyon geliştiğinde savunma mekanizmaları enfeksiyonu kontrol altına almaya çalışır. Sepsis, bir enfeksiyona karşı vücudun yanıtının kendi doku ve organlarına zarar vermeye başlamasıyla ortaya çıkar.

Sepsis yalnız az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler için değil gelişmiş ülkeler için de önemli bir halk sağlığı sorunudur.''

saatlik gecikme ölüm

Yıldızbaş, ABD'de yılda 75 bin çocuğun ciddi sepsis yüzünden hastaneye yatırıldığını, hastalığın erken teşhisle tedavi edilmemesinin birçok organda yetmezliğe, şoka ve yüksek oranda ölümlere yol açabildiğini dile getirdi.

Hastalığa bağlı ölümlerin azaltılabilmesi için teşhis ve tedavinin çok hızlı yapılması gerektiğine işaret eden Yıldızbaş, "Tedavide yaşanacak her bir saatlik gecikme sepsisden ölme ihtimalini yüzde 8 oranında arttırıyor. Sepsisle savaşabilmek için öncelikle sağlık personeli olmak üzere toplumun sepsis farkındalığının arttırılması, erken teşhis ve tedavinin öneminin kavranması, sepsis teşhis ve tedavisine yönelik uluslararası yönergelerin yaygın kullanımının sağlanması, sepsis ile ilgili tüm verilerin ciddi bir sağlık problemi olması sebebiyle ayrı bir kalemde değerlendirilmesi gerekmektedir'' ifadelerine yer verdi.