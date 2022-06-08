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Siyaset Şentop'tan AP'nin 2021 Türkiye Raporu'na sert tepki
Siyaset

Şentop'tan AP'nin 2021 Türkiye Raporu'na sert tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Parlamentosunun (AP) kabul ettiği 2021 Türkiye Raporu'nun, bazı birlik üyeleri ile Avrupalı bazı siyasetçilerin Türkiye'ye yönelik haksız hezeyanlarının ürünü olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 08:45:00 -
Şentop'tan AP'nin 2021 Türkiye Raporu'na sert tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, AP'nin tavsiye kararı niteliğindeki 2021 Türkiye Raporu'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

AP'nin kabul ettiği 2021 Türkiye Raporu'nun, bazı birlik üyeleri ile Avrupalı bazı siyasetçilerin Türkiye'ye yönelik haksız hezeyanlarının ürünü olduğunu belirten Şentop, "Türkiye ile AB ilişkilerinin gelişmesine olumlu katkı sağlayabilmesi mümkün olmayan bu rapordaki ithamları reddediyoruz." ifadesini kullandı.

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