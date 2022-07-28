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Siyaset Şentop, Gürcistan Dışişleri Bakanı'nı kabul etti
Siyaset

Şentop, Gürcistan Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gürcistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı llia Darchiashvili’yi TBMM İstanbul Ofisi'nde kabul etti.

Yeniakit Publisher
2022-07-28 18:52:00 -
Şentop, Gürcistan Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gürcistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı llia Darchiashvili’yi TBMM İstanbul Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin, “Gürcistan Dışişleri Bakanı llia Darchiashvili ile İstanbul'da bir araya geldik. Görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ve bölgemizde yaşanan sorunları ele aldık; işbirliğimizin geliştirilmesi ve genişletilmesi konusunda kararlılığımızı vurguladık” dedi.

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