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Aktüel Şentop, Bursa’da gençlerle buluştu
Aktüel

Şentop, Bursa’da gençlerle buluştu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, üniversite eğitimi için yurt dışından Bursa’ya gelen gençlerle buluştu.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 18:27:00 -
Şentop, Bursa’da gençlerle buluştu

HASAN ÖZAN  BURSA

Yurtdışından gelen öğrencilerin yabancı değil misafir öğrenci olduğunu dile getiren Şentop, “Hangi iş olursa olsun o işi en iyi yapan siz olmalısınız. Böyle bir iddiamız olmalıdır” diyerek gençlere tavsiyelerde bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Bursa’da, yurt dışından eğitim için Bursa’ya gelen üniversiteli gençlerle bir araya geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 300’e yakın yabancı öğrencinin katıldığı etkinliğe TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekilleri Osman Mesten ve Ahmet Kılıç, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Teknik Ünivresitesi Rektörü Prof.Dr. Arif Karademir ile AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da katıldı.

Bursa’daki üniversite ve yurt kapasiteleri hakkında bilgi vererek başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da iki üniversitedeki 82 bin öğrencinin yüzde 46-47 civarının şehir dışından geldiğini ve yaklaşık 7000 civarında da yurtdışından gelen misafir öğrenci olduğunu söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da yurt dışından gelen öğrencilerin yabancı değil misafir olduğunu vurguladı.

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