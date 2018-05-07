Şenol Güneş'ten Ayrılık sorusuna yanıt

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor'la oynanan maç öncesinde ses getiren mesajlar verdi. Güneş, takımda kalıp kalmayacağı konusundaki sorulara ilk defa net bir cevap verdi.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

"Şu an itibariyle kendi işimi yapıyorum. Konuşmamda yarar yok, susuyorum ama sustukça da sabrımızın sınandığını görüyoruz. Benim 1 yıl daha mukavelem var. Saldırılar var ama sabırlı olmak zorundayız. Sabrımız teslim olduğumuzu göstermez. 50 yıllık futbol hayatımda hatalar var ama herkes hata bulmak isterse, bulur. Suçlama yaparak taraftar üzerinde infial çıkaran, ortalığı toz dumana katıp nemalanmaya çalışanlardan olmadık, olmayacağız. Taraftarımız git demediği sürece buradan ayrılmam. Karakterim, çizgim belli."