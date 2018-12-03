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Şenol Güneş'in soyunma odası konuşması ortaya çıktı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in 1-0'lık Galatasaray galibiyeti sonrası soyunma odasında futbolculara yaptığı konuşma ortaya çıktı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 09:30

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Ljajic'in penaltıdan attığı golle ezeli rakibini 1-0 yenen Beşiktaş'ta maç sonu keyifler yerindeydi.

Siyah-beyazlı kulüp, Şenol Güneş'in maç sonu soyunma odasında yaptığı konuşmayı yayınlandı.

İşte Şenol Güneş'in o konuşması;

Caner'le Queresma'ya depar göndermesi

"Arkadaşlar tebrik ediyorum. Son 3 günde çok büyük emek verdiniz. Yalnız son dakikalarda depar atamayanlar (Caner'le Quaresma'yı kastediyor) sevinç turunda depar attı, onları gördüm. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok ağır eleştiriler aldınız. Her şey sizin elinizdeydi. Umarım bunu devam ettiririz. Siz bunu yaptınız.

Hepiniz büyüksünüz

"Bizi eleştiriyorlar ama bugünkü oyun bunu gerektiriyordu. Büyük futbolcularla büyük maçlar oynanır. Hepiniz büyüksünüz."

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 09:30
  1. Şenol Güneş
  2. beşiktaş

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