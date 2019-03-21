Şenol Güneş'i üzen haber! Kadrodan çıkarıldı
Süper Lig'in zirvesinde yer alan Medipol Başakşehir'de forma giyen İrfan Can Kahveci, sakatlığından dolayı A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk ve Moldova maçları aday kadrosundan çıkarıldı.21 Mart 2019 Perşembe 11:01
A Milli Takım'da sakatlığı sebebiyle Medipol Başakşehirli İrfan Can Kahveci, sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldı.
İrfan Can Kahveci, Arnavutluk ve Moldova maçlarında forma giyemeyecek.
Mehmet Topal da kadrodan çıkarılmıştı
Hatırlanacağı gibi daha önce de Fenerbahçeli Mehmet Topal, sakatlığından dolayı kadrodan çıkarılmıştı.
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