Şenol Güneş'i üzen haber! Kadrodan çıkarıldı Süper Lig'in zirvesinde yer alan Medipol Başakşehir'de forma giyen İrfan Can Kahveci, sakatlığından dolayı A Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk ve Moldova maçları aday kadrosundan çıkarıldı.

A Milli Takım'da sakatlığı sebebiyle Medipol Başakşehirli İrfan Can Kahveci, sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldı. İrfan Can Kahveci, Arnavutluk ve Moldova maçlarında forma giyemeyecek. Mehmet Topal da kadrodan çıkarılmıştı Hatırlanacağı gibi daha önce de Fenerbahçeli Mehmet Topal, sakatlığından dolayı kadrodan çıkarılmıştı.

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