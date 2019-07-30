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"Şenol Güneş'e müthiş güveniyorum"

- İran Ligi takımlarından Traktör'ün teknik direktörü Mustafa Denizli:"Şartlar ne olursa olsun Şenol Güneş'in başında olduğu milli takımın bu gruptan rahatlıkla hedefine ulaşacağını düşünüyorum"- "(21 Yaş Altı Ligi'nin kaldırılması) Saçma sapan bir lig ile Türkiye yıllar kaybetti. 21 yaşına geldikten sonra bir futbolcunun futbolcu olma şansı yoktur"- "(UEFA'nın finansal fair play kararları) Avrupa'da aşağı yukarı en fazla dosya sahibi olan ülke biziz. Varlığıyla gurur duyduğumuz kulüpler dahi 'UEFA ile sorunu çözdük' diye neredeyse bayram ilan edecek"

30 Temmuz 2019 Salı 11:15
"Şenol Güneş'e müthiş güveniyorum"


ERZURUM (AA) - FAHRETTİN GÖK - İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör'ün teknik direktörü Mustafa Denizli, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başarılı olacağına inandığını belirterek, "Şenol Güneş'e müthiş güveniyorum. Şartlar ne olursa olsun Şenol Güneş'in başında olduğu milli takımın bu gruptan rahatlıkla hedefine ulaşacağını düşünüyorum." dedi.

Denizli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran ile Türkiye'de futbola bakış açısı bakımından benzerlikler bulunduğuna değinerek, görev yaptığı Traktör takımının maçlarını izlemeye gelen taraftar sayısına dikkati çekti.

Traktör'ün maçlarını ortalama 47 bin taraftarın tribünden takip ettiğini kaydeden Denizli, "Türkiye'de 47 bin civarında taraftar, şampiyonu tayin edecek derbilerde geliyor. Futbola müthiş ilgisi olan bir toplum. Bizde de çıkan günlük spor gazeteleri var. Tahran'da günde sadece 15 spor gazetesi çıkıyor, bunlardan 400 bini geçen, ciddi tirajı olan var. Çok meraklı bir toplum ama organizasyon konusunda bizden biraz daha geride. Profesyonelliğin kulüplere ulaşması biraz süre alacak." diye konuştu.

Denizli, Türkiye'de hiçbir başarının karşılıksız kalmadığını aktararak, şöyle devam etti:

"Türk insanı kabiliyetsiz mi, yeteneksiz mi, çocuklarımızın aklı, diğer ülke çocuklarından daha mı geride, hayır. Demek ki eğitimde bir sorun var. Yani altyapı dediğimiz hadisede sadece fiziki şartları güzelleştirmekle bir yere varamıyorsun. Oradaki eğitim ve eğitimci, en önemli iki faktör. Eğitimcide de çok gerideyiz, eğitimde de çok gerideyiz. Altyapı dediğiniz şey Amerika'nın yeniden keşfi değil. O zaman o bütçeler belki terse dönecek."


- 21 Yaş Altı Ligi'nin kaldırılması


Türkiye Futbol Federasyonunun, Türk futboluna beklenen katkıyı veremediği gerekçesiyle aldığı '21 Yaş Altı Ligi'nin kaldırılması' kararını yerinde bulduğunu vurgulayan Denizli, "Saçma sapan bir lig ile Türkiye yıllar kaybetti. 21 yaşına geldikten sonra bir futbolcunun futbolcu olma şansı yoktur. Futbolcu 17-18 yaşında, hadi nadiren 19 yaşında 'Olur veya olmaz' kararı verilir. Yıllarca burada boşu boşuna 21 yaş ligleri yapıldı. 21 yaşından sonra futbolcu yetiştirmeye kalkarsan olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Denizli, UEFA'nın Türk kulüpleriyle ilgili finansal fair play kararlarına değinerek, "Avrupa'da aşağı yukarı en fazla dosya sahibi olan ülke biziz. Bunu başkaları yaratmadı, kendimiz yarattık. Varlığıyla gurur duyduğumuz kulüpler dahi 'UEFA ile sorunu çözdük' diye neredeyse bayram ilan edecek. Halbuki ona gerek yok. O bayramı kendi içinde yaşarsın. UEFA ile çözdük diye yaşamazsın." ifadelerini kullandı.

Milli takımla ilgili açıklamalarda da bulunan ve ay-yıldızlı ekibin durumunun kamuoyunda iyi yönde değerlendirildiğini ve takıma bakış açısının değiştiğini anlatan Denizli, "Toplumun bakış açısında değişiklik varsa bu son derece önemlidir. Şenol Güneş, ilk döneminde milli takımı benden devraldı. Milli takımda oda arkadaşımdı. Ligde ve milli takımda son derece başarılı işler yapan, geldiği günden itibaren Türkiye'de milli takıma karşı olan duyguyu değiştiren ortamı oluşturan kişidir." diye konuştu.


- "Şenol Güneş'in yaptıkları, yapacaklarının garantisidir"


Denizli, milli takımın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda'ya 2-1 yenildiği maçı anımsatarak, bunların yaşanabilir hadiseler olduğunu kaydetti.

Bu tür organizasyonlarda zaman zaman tökezleme olabileceğini belirten Denizli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tökezleme, esasında en kötü maçımızda oldu. Fransa'ya kaybetseydik, İzlanda'yı kazansaydık problem olmazdı. Buraya gelmeden önce Şenol Güneş ile oturduk, konuştuk, değerlendirdik. Şenol, benim 45 yıllık yakın arkadaşım. Aynı milli takımda forma giydik, zaman zaman futbolcu ve teknik adamlık dönemlerinde rakip olduk. Şenol Güneş'e müthiş güveniyorum. Daha önce yaptıkları da yapacaklarının bence garantisidir. Ülke, milli takıma pozitif baktığı müddetçe orada çalışan insanların verimliliğinde mutlaka artış olacaktır. Hem Şenol'un hem de milli takımın yanında medyası, halkı ve her şeyiyle bir araya gelindiği zaman başarı kaçınılmaz. Şartlar ne olursa olsun Şenol Güneş'in başında olduğu milli takımın bu gruptan rahatlıkla hedefine ulaşacağını düşünüyorum."

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:15
  1. Erzurum
  2. Futbol
  3. İran Pers Körfez Pro Ligi
  4. Mustafa Denizli
  5. Şenol Güneş
  6. traktör

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