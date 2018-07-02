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Şenol Güneş yıldız oyuncuyu azarladı: Ne yapıyorsun sen?

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Aras Özbiliz'e fırça attı: Ne yapıyorsun sen? Buraya gezmeye mi geldin?

02 Temmuz 2018 Pazartesi 19:52
Şenol Güneş yıldız oyuncuyu azarladı: Ne yapıyorsun sen?

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya'da kampa giren Beşiktaş'ın dünkü idmanında Şenol Güneş oyuncusuna yaptığı uyarı damga vurdu.

Tecrübeli çalıştırıcının çift kale maç sırasında sürekli çalım deneyen ve takım arkadaşlarına pas atmakta geciken Aras Özbiliz'e çıkıştığı belirtildi.

"BURAYA GEZMEYE Mİ GELDİN?"

Fanatik'in aktardığına göre oyunu durduran Güneş, Aras'a "Ne yapıyorsun sen? Buraya gezmeye mi geldin?" dedi.

Futbolcusunu sert bir şekilde uyaran Güneş, daha sonra idmanı kaldığı yerden devam ettirdi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 19:52
  1. Şenol Güneş
  2. Beşiktaş
  3. Slovakya
  4. Aras Özbiliz

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