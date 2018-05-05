Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Şenol Güneş rotayı belirledi

Lider Galatasaray deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından şampiyonluğu zor sokan Beşiktaş’ta teknik Şenol Güneş, rotayı çizdi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:50
Şenol Güneş rotayı belirledi

SERDAR SARIDAĞ

Süper Lig'de 3'te 3 yapmaya odaklanan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Şenol Güneş, futbolcularından geçmişi unutarak, önlerine bakmalarını istedi. Fenerbahçe ile yaşanan sorunların artık geride kaldığına vurgu yapan siyah-beyazlı hoca, Kayserispor maçını kazanmak zorunda olduklarını söyledi.

Kayserispor, Osmanlıspor (D) ve Sivasspor'la üst üste oynayacakları karşılaşmaları kazanarak, rakiplerin puan kayıplarını bekleyeceklerini belirten Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi biletinin hem kulüp hem de takım için çok önemli olduğuna dikkat çekti. Bu sezon tüm kulvarlarda takdir edilmesi gereken bir performans ortaya koyduklarını belirterek oyuncularına moral aşılayan deneyimli çalıştırıcı, ikinciliğin gerçekçi bir hedef olduğunu bildirdi.

Kayserispor maçından galibiyetle ayrılmaları halinde önlerini daha rahat bir şekilde göreceklerini de kaydeden Şenol Güneş, rakiplerin olası kayıplarından sonra ligde bambaşka bir noktaya ulaşabileceklerini sözlerine ekledi.

 

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 09:50
  1. Sarı Lacivertliler
  2. Osmanlıspor
  3. Kayserispor
  4. Şenol Güneş
  5. Fenerbahçe
  6. Sivasspor
  7. Besiktaş
  8. Fb

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mehmet Öz Trump'ın kurmayı oldu!
    1. Mehmet Öz Trump'ın kurmayı oldu!
    2. 'Kemal Kılıçdaroğlu intikamını aldı'
    3. Dikkat! Meteoroloji uyardı
    4. Sona gelindi! Süre bugün doluyor
    5. İtalya'da çirkin ırkçılık!
    6. Şeftalinin faydaları nelerdir?
    7. Yaya Toure gelecek sezon Manchester..
    8. Rangers, Gerrard'la 4 yıllık imza
    9. Şenol Güneş rotayı belirledi
    10. Hatay'da gece yarısı korkutan kaza: 2..
    11. Apple hisselerinde rekor
    12. Fransa'da Emmanuel Macron için zor..
    13. Rusya'da DAEŞ operasyonu!
    14. Kuzey Kore saat dilimini Güney Kore'ye..
    15. İstanbul'da değnekçi terörü!
    16. Suudi Arabistan gerçek düşmanını..
    17. Yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ta..
    18. "Sizden bu ülkeye fayda yok"
    19. Amerika Mısır'ı ikna etti! Sisi ateşle..
    20. 'Aday yapamadık ama hâlâ oyunun içinde'
    Kuveyt Türk
    Muharrem İnce’den kadına taciz! ‘Abazayım gel’
    Muharrem İnce’den kadına taciz! ‘Abazayım gel’
    Halime Hatun ayrılığına Gökhan Töre'den açıklama!
    Halime Hatun ayrılığına Gökhan Töre'den açıklama!
    Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
    Erdoğan çağrı yaptı: Diyelim ki beni devirdiniz...
    Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda
    Muharrem İnce namazda CHP'liler dışarıda
    Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!
    Muharrem İnce seçilemezse... Bomba yorum!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret sebebi ortaya çıktı
    Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret sebebi ortaya çıktı
    CHP cumhurbaşkanı adayını resmen açıkladı
    CHP cumhurbaşkanı adayını resmen açıkladı