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Şenol Güneş: Ne demek ayrı gitmek!

Moldova maçı sonrası kendisi için tahsis edilen özel aracı kabul etmeyen Şenol Güneş, "Ne demek takımdan ayrı gitmek. Ben takım otobüsüyle gidiyorum" dedi.

12 Eylül 2019 Perşembe 10:53
Şenol Güneş: Ne demek ayrı gitmek!

A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde deplasmanda Moldova ile karşı karşıya geldi.

Rakibini birbirinden güzel gollerle 4-0 mağlup eden milliler, liderlik koltuğuna oturdu

Karşılaşmanın ardından oldukça mutlu olan teknik direktör Şenol Güneş'in keyfini yetkililer kaçırdı.

Güneş, maç sonu düzenlenen basın toplantısının ardından kendisi için tahsis edilen özel araca binmek istemedi.

"TAKIM OTOBÜSÜYLE GİDİYORUM"

Yetkililer Güneş’e “Havaalanına gitmek için aracınız hazır” diyerek, kapıda bekleyen son model aracı gösterdi. Güneş ise “Ne demek takımdan ayrı gitmek! Ben takım otobüsüyle gidiyorum” diyerek bu teklifi reddetti.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 10:53
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