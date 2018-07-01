Şenol Güneş Fenerbahçelileri mest etti! 'Yeni sezonun ismi...'
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni sezon için en uygun ismin "Lefter" olacağını ifade etti.01 Temmuz 2018 Pazar 15:50
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in “Yeni sezonun adının Fenerbahçeli bir isimden olmasını isterim” açıklamasına Şenol Güneş'ten destek geldi. Tecrübeli çalıştırıcı 2018-2018 sezonuna verilecek en uygun ismin Lefter olacağını ifade etti.
“TÜM TÜRKİYE’NİN SEMBOL İSMİYDİ”
Güneş'in konuyla ilgili basın mensuplarıyla yaptığı sohbet sırasında şu açıklamayı yaptığı aktarıldı:
“Bana sorsalar yeni sezona Lefter ağabeyin ismini veririm. Yalnız Fenerbahçe’nin değil, tüm Türkiye’nin sembol ismiydi. Çok düzgün, muhteşem bir insandı.”
YORUM YAZ