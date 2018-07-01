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Şenol Güneş Fenerbahçelileri mest etti! 'Yeni sezonun ismi...'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni sezon için en uygun ismin "Lefter" olacağını ifade etti.

01 Temmuz 2018 Pazar 15:50
Şenol Güneş Fenerbahçelileri mest etti! 'Yeni sezonun ismi...'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in “Yeni sezonun adının Fenerbahçeli bir isimden olmasını isterim” açıklamasına Şenol Güneş'ten destek geldi. Tecrübeli çalıştırıcı 2018-2018 sezonuna verilecek en uygun ismin Lefter olacağını ifade etti.

“TÜM TÜRKİYE’NİN SEMBOL İSMİYDİ”

Güneş'in konuyla ilgili basın mensuplarıyla yaptığı sohbet sırasında şu açıklamayı yaptığı aktarıldı:

Bana sorsalar yeni sezona Lefter ağabeyin ismini veririm. Yalnız Fenerbahçe’nin değil, tüm Türkiye’nin sembol ismiydi. Çok düzgün, muhteşem bir insandı.

 

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 15:50
  1. Beşiktaş
  2. Şenol Güneş
  3. Lefter
  4. Fenerbahçe

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