Şenol Güneş Fenerbahçelileri mest etti! 'Yeni sezonun ismi...'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in “Yeni sezonun adının Fenerbahçeli bir isimden olmasını isterim” açıklamasına Şenol Güneş'ten destek geldi. Tecrübeli çalıştırıcı 2018-2018 sezonuna verilecek en uygun ismin Lefter olacağını ifade etti.

“TÜM TÜRKİYE’NİN SEMBOL İSMİYDİ”

Güneş'in konuyla ilgili basın mensuplarıyla yaptığı sohbet sırasında şu açıklamayı yaptığı aktarıldı:

“Bana sorsalar yeni sezona Lefter ağabeyin ismini veririm. Yalnız Fenerbahçe’nin değil, tüm Türkiye’nin sembol ismiydi. Çok düzgün, muhteşem bir insandı.”