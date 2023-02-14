  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Senin başka işin yok mu ihtiyar? Hay Erdoğan kadar başına taş düşsün
Medya

Senin başka işin yok mu ihtiyar? Hay Erdoğan kadar başına taş düşsün

Cumhuriyet gazetesinin müzmin muhaliflerinden Emre Kongar, yine tıynetinin gereğini yerine getirdi. Deprem zamanında bile lafı döndürüp dolaştırıp siyasete getirmeyi başaran Kongar, "Tayyip Erdoğan'ın devleti, 'Parlamenter Demokrasi'den 'Şahsım Devleti' rejimine çevirerek hataların olumsuz etkilerinin zirve yaptığı bir yapı oluşturduğunu" iddia etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 10:57:00 -
Senin başka işin yok mu ihtiyar? Hay Erdoğan kadar başına taş düşsün

Cumhuriyet gazetesinin müzmin muhaliflerinden Emre Kongar, yine tıynetinin gereğini yerine getirdi. Deprem zamanında bile lafı döndürüp dolaştırıp siyasete getirmeyi başaran Kongar, "Tayyip Erdoğan'ın devleti, 'Parlamenter Demokrasi'den 'Şahsım Devleti' rejimine çevirerek hataların olumsuz etkilerinin zirve yaptığı bir yapı oluşturduğunu" iddia etti. 

Kongar, "Hay Erdoğan kadar başına taş düşsün" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

"Devlet, 1950’den itibaren başlayan büyük kentleşme dalgası sonunda “kentsel planlama” ve “depreme dayanıklı inşaat” konularında yetersiz kalmış, yurttaşlarını deprem felaketine karşı koruyamamıştır.

Ayrıca yine aynı devlet, deprem felaketi olduktan sonra, arama-kurtarma çalışmaları konusunda da çok kritik olan 48-72 saat içinde yeterince hızlı ve etkin bir refleks gösterememiş, vefat sayısının artmasını engelleyememiştir.

Üstelik, bir iletişim platformu olan Twitter’ın kısıtlanması gibi, muhalefet partilerinin suçlanması gibi, medya mensupları hakkında soruşturmalar başlatılması gibi, bütün üniversitelerin uzaktan eğitime dönüştürülmesi gibi, öğrenci yurtlarının boşaltılması gibi yanlış kararlar alınmıştır.

***

Mevcut siyasal iktidarın bu olumsuzlardaki payı ise sadece son yirmi yıldaki ihmallerle, devlet kurumlarının içlerini boşaltmakla, liyakat yerine sadakat ilkesini kullanmakla ve her alanda uyguladığı partizanlıkla sınırlı değildir...

Devleti, “Parlamenter Demokrasi”den “Şahsım Devleti” rejimine çevirerek bütün bu hataların olumsuz etkilerinin zirve yaptığı bir yapı oluşturmuştur. (...)"

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ram

bir geberip gitmediniz güzel ülkemizden

Nur

Allahın hidayet vermediği gözünü gönlünü kapattığı insanlardan da bu beklenir aslında zavallı bir ihtiyar!!azıcık Rabbim verdiği akılı kullansa!
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23