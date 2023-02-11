Senin başka işin yok mu be adam! Depremde bile bunu düşünüyor

Depremden bile siyasi rant devşirmeye yeltenecek kadar bayağılaşanlar kervanına Cumhuriyet gazetesi yazarı Murat Ağırel de katıldı. Bugüne kadar, AK Parti iktidarının gitmesi için elinden gelen bütün gayreti gösteren Ağırel, "yüzyılın felaketi"nin ardından da harekete geçip tıynetinin gereğini yerine getirdi. Ağırel, "iktidarın artık tarihin tozlu sayfalarına karıştığını" iddia ettiği yazısında özetle şunları kaydetti:

"Çok kötü durumdayız. Her açıdan yıkılmış haldeyiz. Cumhuriyet tarihinin hem sosyopolitik hem de ekonomi-politik açıdan en yıkıcı olayıyla karşı karşıyayız.

Henüz sonuçlarını bile öngöremediğimiz bir afeti yaşıyoruz. Milyonlarca yeni yoksul, evsiz, yetim, öksüz insanımız oldu.

Üstelik dahası da var...

İktidarın, ülkenin bir bölümüyle birlikte yıkılarak tarihin tozlu sayfalarına karıştığına da canlı canlı tanıklık ediyoruz."