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Medya Senin ağzın ne söylüyor Davutoğlu! Yok artık daha neler
Medya

Senin ağzın ne söylüyor Davutoğlu! Yok artık daha neler

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak" sözlerini eleştiren Yakup Köse, bu sözlerin kaosa davetiye olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 10:33:00 -
Senin ağzın ne söylüyor Davutoğlu! Yok artık daha neler

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak" sözlerini eleştiren Yakup Köse, bu sözlerin kaosa davetiye olduğunu belirtti. 

HaberTürk'te Mehmet Akif Ersoy'un programına katılan Davutoğlu'nun, "Cumhurbaşkanı yarın dedi ki, ben kabul etmiyorum. Sizin oy oranınızda düşüktü. Ben bu kararı alıyorum derse ne yapacaksınız?" sorusuna, "Dediği anda bir kriz çıkar. Ve o Cumhurbaşkanı meclis desteğini kaybeder. Çok açık söyleyeyim yeniden seçime gitmek zorunda kalır" cevabını verdiğini ifade eden Köse, Star'daki yazısında "Millet ittifakının büyük seçim vaadi: Kaos" deyip şunları kaydetti:

"Kör Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığında birleşenlerin halkımıza vaadi kaos!

Yaklaşık 1 yıldır kısır partisi yapıp dağılan 'Millet İttifakı' birleşenleri, bir Cumhurbaşkanı adayı üzerinde bile anlaşamayıp kitlelerini intihar aşamasına getirdiler. Muhtemelen 4 ay içerisinde seçim yapılacak ama 'Millet İttifakı' içindeki kaostan bir düzen, bir aday çıkaramadı.

Evet, 'Millet İttifakı' içindeki kaostan bir düzen çıkaramadığı gibi, şayet iktidara gelirlerse kaosu vatan sathına yayacaklar.

'Millet İttifakı' becerip de bir Cumhurbaşkanı adayı çıkarırsa ve bu aday seçilirse cumhurun başkanı değil ittifakı oluşturan liderlerin kukla başkanı olacak. Bunu ben değil kendileri söylüyor.

'Millet İttifakı'nda yer alan siyasi partilerin liderleri yaptıkları açıklamalarda, kendi adayları Cumhurbaşkanı olursa tek başına karar alamayacağını söylüyorlar. İttifakın liderleri Cumhurbaşkanı'nın yardımcıları olacaklarmış. Bu sıfatla da Cumhurbaşkanı'nı ellerinde oynatacaklar. Her lider Cumhurbaşkanı'nı bir tarafa çekecek. 'Kukla Başkan'ın hiçbir konuda salahiyeti olmayacak. Ahşap kuklayı bile bir kişi oynatır, bunlarınkini kaç kişi oynatacak belli değil.

Şu tablodan ne çıkar, tabiî ki kaos. Bunu da ben söylemiyorum. İttifakta yer alan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu söylüyor. Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak." derken Cumhurbaşkanı'nın aksi bir tutumunda tekrar seçime gidileceğini söylüyor.

HaberTürk'te Mehmet Akif Ersoy'un programına katılan Ahmet Davutoğlu, Ersoy'un "Cumhurbaşkanı yarın dedi ki, ben kabul etmiyorum. Sizin oy oranınızda düşüktü. Ben bu kararı alıyorum derse ne yapacaksınız?" sorusuna, halka kaos vaat eden şu cevabı veriyor: "Dediği anda bir kriz çıkar. Ve o Cumhurbaşkanı meclis desteğini kaybeder. Çok açık söyleyeyim yeniden seçime gitmek zorunda kalır."

1 yıldır düzenledikleri kısır partilerinde çıka çıka, halka kaos vaat eden bu parlak sistem çıktı. "Biz gelirsek güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz" dedikleri "Güçlendirilmiş parti liderleri sistemi"ymiş.

Bu parlak sisteme, "Parti liderlerine tutsak Cumhurbaşkanı sistemi" de denilebilir.

Böyle bir sistemde kim Cumhurbaşkanı olmak ister ki? Her atacağınız adım öncesi 6 parti liderini ikna etmek için bin bir izahta bulanacak, ikna edeceksiniz. Biri "Hayır olmaz, bana rağmen yaparsan seçime gideriz" derse eliniz kolunuz bağlanacak.

Sistem hem Cumhurbaşkanı'nı hem de kendini kilitliyor. Muhteşem bir sistem yahu!

Cumhurbaşkanı değil kukla seçmek isteyen varsa buyursun oyunu versin, yanında da kaos hediyesini istemeyi de unutmasın!.."

 

 

 

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Yorumlar

Gültekin

Sayın Davutoğlu doğruları ifade ediyor, halkımızın gözünün içine baka baka yasal olmayan konuları kendi aralarında bölüşüp, ne ANAYASADAN, NE DE YASALARDA hiç bir geçerliliği olmayan yetkileri kendilerine dağıtıyorlar o zaman halk sormaz mı, Cumhurbaşkanı adayı niçin seçiyorsunuz, her biriniz Cumhurbaşkanı olursunuz, bindiğiniz gemiye de batırır işi kökten halletmiş olursunuz.
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