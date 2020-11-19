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Medya Şener Şen koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu oldu
Medya

Şener Şen koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu oldu

Koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılan usta oyuncu Şener Şen'in tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 20:59:00 -
Şener Şen koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu oldu

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanarak hastaneye kaldırılan ssta oyuncu Şener Şen'in taburcu olduğu öğrenildi.

Şener Şen taburcu oldu

Türk Sineması'nda pek çok önemli yapımda rol alan ve son dönemde de tiyatro sahnesinde izleyicisi ile buluşan Şener Şen, geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan 78 yaşındaki Şen, tedavi altına alınmıştı. Usta oyuncudan bugün güzel haber geldi ve taburcu olduğu öğrenildi.

Yapılan tetkikler sonucu taburcu edilmesine karar verilen Şener Şen'in hastaneden sessiz sedasız ayrılarak evine geçtiği öğrenildi. Bağışıklık sistemi güçlü olan Şener Şen'in herhangi bir kronik rahatsızlığının olmamasının tedavi sürecini hızlandırdığı öğrenildi.

Flaş! Şener Şen hastaneye kaldırıldı
Flaş! Şener Şen hastaneye kaldırıldı

Korona Virüs

Flaş! Şener Şen hastaneye kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Şener Şen'le ilgili yeni açıklama
Hastaneye kaldırılan Şener Şen'le ilgili yeni açıklama

Korona Virüs

Hastaneye kaldırılan Şener Şen'le ilgili yeni açıklama

 

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