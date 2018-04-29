Şener Özbayraklı'dan galibiyet yorumu: Rakiplerimizin puan kaybetmesini bekliyoruz

Şener Özbayraklı'nın açıklamaları şu şekilde:



Son 3 maçımız kaldı. Şampiyonluk için puan kaybetmeden devam etmemiz gerekiyor. Puan farkı var. Rakiplerimizin puan kaybını bekliyoruz. İnşallah en iyi şekilde maçlarımızı tamamlarız ve biz şampiyon oluruz.



Gol sevincini ben yaşamadım. Top altıpas içinde. Başka bir bölgede olsaydı topu bırakırdım. O atmosferde onu düşünemiyorsunuz. Bende de moral bozukluğu oldu ama ayıp etmedik. Ben o açıdan bakmıyorum. Nasip bizim içinmiş. İnşallah bunun hakkında kötü yorum yapmazlar.