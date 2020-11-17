  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Senegal'de hızlı tanı kitleri üretilecek
Aktüel

Senegal'de hızlı tanı kitleri üretilecek

Yeniakit Publisher
2020-11-17 14:07:07 -
Senegal'de hızlı tanı kitleri üretilecek

DAKAR (AA) - Senegal'de, eboladan kızamığa, bakteriyel menenjitten yeni tip koronavirüse ( Kovid-19) kadar birçok hastalığın hızlı tanısına imkan sağlayacak testlerin üretileceği bir girişim faaliyete başladı.

Başkent Dakar'daki Pasteur Enstitüsü bünyesinde açılan Diatropix isimli girişimde, birçok salgın hastalığın tanısının konmasına imkan sağlayacak hızlı tanı kitleri üretilecek.

Girişimin açılışında konuşan Pasteur Enstitüsü Genel Müdürü Amadou Alpha Sall, kar amacı gütmedikleri bu girişimle hızlı tanı kitlerinin geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımını hedeflediklerini söyledi.

Sall, sağlık sisteminin güçlendirilmesine de katkı sağlayacak bu girişimle ebola, bakteriyel menenjit, sarı humma, kızamık ve Kovid-19 gibi hastalıkların da tanısının hızlıca konulabileceğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Abdoulaye Diouf da üretilecek kitlerin uluslararası normlara uygun ve erişilebilir fiyata sahip olacağını dile getirdi.

Bir İngiliz biyoteknik şirketiyle ortak geliştirilen Diatropix projesiyle yıllık yaklaşık 2 milyon hızlı tanı kitinin üretilmesi hedefleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İtiraf ettiler: Müslümanlara hiçbir şey bırakmayacağız
Dünya

İtiraf ettiler: Müslümanlara hiçbir şey bırakmayacağız

Yenilgiyi hazmedemeyen Ermeniler, “Her seyi yakıp yıkacağız. Müslümanlara hiçbir şey bırakmayacağız, hiçbir şey” diyerek evleri yakıp, ağaçl..
Trump Pentagon'a beklenen emri verdi
Dünya

Trump Pentagon'a beklenen emri verdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Afganistan ve Irak'tan asker çekme talimatının, ABD Savunma Bakanlığına ulaştığı ve konuyla ilgili planlamanın y..
Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul cevabı
Gündem

Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul cevabı

Kanal İstanbul'un kendisi için devlet projesi olmadığını belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na İçişleri Bakanı Sül..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay