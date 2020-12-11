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Aktüel Senegal'de Dakar Moda Haftası başlıyor
Aktüel

Senegal'de Dakar Moda Haftası başlıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-11 21:44:34 -
Senegal'de Dakar Moda Haftası başlıyor

DAKAR (AA) - Senegal'de bu yıl 18'incisi yapılacak ve iki gün sürecek Dakar Moda Haftası yarın başlıyor.

Dakar Moda Haftası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında başkent Dakar'a 40 kilometre mesafede açık bir alanda yapılacak defileyle başlayacak.

Bu yılki teması sürdürülebilir enerji ve geri dönüşüm olan moda haftasında 16 tasarımcı yer alacak.

Afrika kıtasının en önemli moda etkinliği kabul edilen program, pazar günü yapılacak defilerle son bulacak.

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