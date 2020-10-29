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Aktüel Senegal'de 2 devlet bakanı görevden alındı
Aktüel

Senegal'de 2 devlet bakanı görevden alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 00:31:27 -
Senegal'de 2 devlet bakanı görevden alındı

DAKAR (AA) - Senegal'de 2 devlet bakanının görevden alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından imzalanan kararla, devlet bakanlarının ve Sosyal, Çevre ve Ekonomi Konseyi Başkanı Aminata Toure'nin görevine son verildiği duyuruldu.

Buna göre, devlet bakanlığı görevlerinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mahammad Boun Abdallah Dionne ve Hükümet Genel Sekreteri Maxime Jean Simon Ndiaye, kabine dışında kaldı.

Kabine değişikliği için gerekçe belirtilmezken, görevine son verilen isimlere teşekkür edildi.


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