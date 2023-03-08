Senaryo yine aynı! Önce KK'ya boyun eğdi şimdi sırada HDP var

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı televizyon programında, "CHP, HDP ile görüşebilir ama bize asla getiremez" sözleriyle dolaylı yoldan HDP'ye yeşil ışık yaktı. HDP'ye karşı olan Akşener, yine HDP'nin oylarından faydalanacak Millet İttifakı için HDP'ye dolaylı yoldan olur verdi.

Önce Kılıçdaroğlu'na boyun eğdi, şimdi sıra HDP'de

Hem HDP'ye karşı olan hem de mensubu olduğu Altılı Masa ittifakı için HDP'ye olur veren Akşener, siyasi hırsları uğruna değerlerinden vazgeçti. İstediğini alamayınca Altılı Masa'ya geri dönen Akşener, HDP'ye karşı tutumundan dolaylı olarak vazgeçip oy uğruna HDP'ye sıcak bakmaya başladı.

Tüm bu olaylar bağlamında ilk sinyal HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan geldi. Demirtaş İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bir açık mektup yazdı.

"HDP bizim olduğumuz masaya gelemez" sözlerine tepki gösteren Demirtaş, "HDP'li seçmen olarak benim oyumu istiyor musunuz? Şimdi bu arkadaşlarınız HDP seçmeninin oylarıyla bakanlık koltuklarına oturmaya adaylarsa bizi ikna etmeniz gerekmez mi?" diye açıklamada bulundu.

Yerel seçimlerde HDP'nin oylarıyla kazandığını Akşener'in yüzüne vuran Demirtaş, "Bu arada, yerel seçimlerde Millet İttifakının belediye başkanlarının kazanmasını sağlayan HDP oyları için "istemem" demediğinizi de hatırlatırım." dedi.

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Demirtaş, HDP'ye bakanlık tartışmaları üzerinden de Akşener'i eleştirdi, "HDP'nin bakanlık isteği olmamasına rağmen bazı arkadaşlarınız "HDP'ye bakanlık vermeyiz" diyerek biz HDP'li seçmenleri incitmiş, ötekileştirmişti" ifadelerine yer verdi.

"Beni nasıl ikna edeceksiniz?"

Demirtaş, Meral Akşener'in, "Bizim olduğumuz yerde HDP olamaz." sözlerine atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Genel Başkan, bu durumda açık açık sormam gerekiyor: Bu arada, yerel seçimlerde Millet İttifakının belediye başkanlarının kazanmasını sağlayan HDP oyları için "istemem" demediğinizi de hatırlatırım."

HDP ile CHP arasında sıcak temas

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanması sonrası ilk mesaj HDP'den gelmişti. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ederek, destek mesajı vermişti. CHP'den Özgür Özel de, HDP ile görüşüleceğini açıklamıştı.

Ne olmuştu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün akşam katıldığı canlı yayında, HDP'nin CHP ile görüşebileceğini ancak İYİ Parti'nin olduğu bir masaya asla gelemeyeceğini söyledi.