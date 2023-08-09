Sen Türk müsün Cemal? ‘Onlar çıkarsın bizimki yer altında kalsın’

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Cemal, sen Türk müsün!" başlıklı yazısında önemli ifadeler kullandı.

İşte o yazı:

Hayatımda hiç kimseye, “Türk müsün, değil misin” diye bir şey sormadım, sormam..

Üstünlüğün ırk ile değil, takva ile olduğunu bilirim, söylerim..

Ama ortalıkta dolaşan, öyle ırkçı kafalar var ki..

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Tribünlere oynarlarken, ırkçılığın kralını yaparlar.

Ama paçalarından aşağıya akana bakmazlar..

Türklük taslarlar.

Türkiye’nin yeraltı zenginliklerinin çıkarılmasına sıra gelince..

Korkaklığa evrilirler..

Bir avuç emperyalistten izin alınmadan çıkarılamayacağını söylerler..

Bunu açıktan ifade edemedikleri için de..

“Ormanlar imha ediliyor” mavalına yapışırlar..

Dünya genelinde herkes kömürü nasıl yeraltından çıkarıyorsa..

Biz de öyle çıkartacağız..

Ama olur mu?

Bu kafalara göre, “ABD kömür çıkartırken sorun yok, Rusya çıkartırken sorun yok. Bunlar o kadar değişik enerji kaynakları olduğu halde, nükleer santraller kurarken, sorun yok.. Termik santraller kurarlarken, sorun yok.. Ama sıra Türkiye’ye gelince sorun var..”

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