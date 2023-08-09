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Gündem Sen Türk müsün Cemal? ‘Onlar çıkarsın bizimki yer altında kalsın’
Gündem

Sen Türk müsün Cemal? ‘Onlar çıkarsın bizimki yer altında kalsın’

Yeniakit Publisher
2023-08-09 10:42:00 -
Sen Türk müsün Cemal? ‘Onlar çıkarsın bizimki yer altında kalsın’

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Demokrat Parti milletvekili Cemal Enginyurt ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Cemal, sen Türk müsün!" başlıklı yazısında önemli ifadeler kullandı.

İşte o yazı:

Hayatımda hiç kimseye, “Türk müsün, değil misin” diye bir şey sormadım, sormam..

Üstünlüğün ırk ile değil, takva ile olduğunu bilirim, söylerim..

Ama ortalıkta dolaşan, öyle ırkçı kafalar var ki..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tribünlere oynarlarken, ırkçılığın kralını yaparlar.

Ama paçalarından aşağıya akana bakmazlar..

Türklük taslarlar.

Türkiye’nin yeraltı zenginliklerinin çıkarılmasına sıra gelince..

Korkaklığa evrilirler..

Bir avuç emperyalistten izin alınmadan çıkarılamayacağını söylerler..

Bunu açıktan ifade edemedikleri için de..

“Ormanlar imha ediliyor” mavalına yapışırlar..

Dünya genelinde herkes kömürü nasıl yeraltından çıkarıyorsa..

Biz de öyle çıkartacağız..

Ama olur mu?

Bu kafalara göre, “ABD kömür çıkartırken sorun yok, Rusya çıkartırken sorun yok. Bunlar o kadar değişik enerji kaynakları olduğu halde, nükleer santraller kurarken, sorun yok.. Termik santraller kurarlarken, sorun yok.. Ama sıra Türkiye’ye gelince sorun var..”

...YAZIYI OKUMAK İÇİN...

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Yorumlar

sait evren

hamasetle konuşan bu soruyorum evet sen türkmüsün kime uşaklık yapıyorsun  çocuğu senin zihniyetini malazgirtte kosovada varnada goruna..

Faik

Pekı ırkçilik yapmiyorsunuz tekvalıktan yanasınız, hdp ırkçilik yapiyor ona terorist damgası daima vuruyorsunuz, mhp ırkçilik yapiyor mhp ye yandaşlik yapiyorsunuz, bu nasıl islamiyet
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