Sen önce CHP mağduru işçilerin hakkını ver

Buğra Kardan İstanbul

Yalan ve riya üssü CHP’de gelen gideni aratmıyor. Genel Başkan Özgür Özel, ikiyüzlü siyasetiyle selefi Kemal Kılıçdaroğlu’na da rahmet okutuyor. Özel’in söylemleri ve eylemleri taban tabana zıt. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la buluşmasında emekli aylığı ve asgari ücret konusunu gündeme getireceği öğrenilen Özel’in CHP’li belediyeler tarafından maaşları ödenmeyen ya da eksik yatırılan işçilerin feryatlarına aldırış etmemesi bu zıtlığın bir tezahürü oldu.

Yumuşak karnı kaşıyor

Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti 27. Dönem Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu oyuna gelinmemeli. CHP’nin siyaset anlayışına bakılmalı. Bu yapının yumuşak karın gördüğünde kaşımaktan geri kalmadığı anlaşılmalı. Kitleleri, emeklileri ve emekçileri istismar edenin CHP olduğu unutulmamalı. Bu yapı yönetenler, belediyeleri tarafından aç açıkta bırakılanlar ya da maaşları yatırılmayanlar hatırlatıldığında kaçarlar. Emeklilere ve emekçilere zulmeden bir yapı var. O yapı da CHP ve belediyeleridir. Plan malum. Cumhurbaşkanı’mıza talepler iletip kendilerine manevra alanı devşirmeye yönelecekler. Toplum dikkatli olmalı. Bunların yegâne objesi istismardır. Lügatinde icraat ve ihya yoktur, imha vardır. Yapmazlar, yıkarlar. Emekliler, temkinli olmalılar. Allah korusun, belediye çalışanlarına reva görülen zulüm tüm topluma sirayet eder. Yalan, algı siyaseti yapıyorlar, her anlamda istismarı katmerliyorlar. Cumhurbaşkanı’mızın dirayetiyle bu zorlu dönemde iyi bir yönetim sergilendi, sergileniyor. Olumlu adımlar atıldı, atılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı’mız da yüreklere su serpen açıklamalar yapıyor. Umuyorum, yakında ekonomide güzel tablo ortaya çıkacak. Bu tablodan emekliler ve emekçiler de paylarını alacak. Zira hükümetimiz, Cumhurbaşkanı’mız emeklileri ve emekçileri düşünüyor.”

AK Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı da şu görüşleri paylaştı:

Samimiyet hak getire

“Ben, CHP’nin emek gibi bir derdi olduğu kanaatinde değilim. İstanbul’da, İzmir’de maaşlarını alamayan ya da kapı dışarı edilen on binlerce belediye çalışanının çektiği çile belli. Emekten yana olsa binlerce emekçi İBB’den atılmazdı. Özel haktan yana olsa Karşıyaka ve Bayraklı’da binlerce belediye görevlisinin maaşı ödenirdi. Karşımızda 1950’ye kadar ülkeyi sopayla yöneten ancak halka üretim alanları bırakmayan, iş olanakları sunmayan bir CHP var. Yani CHP’nin öteden beri emek, hak gibi bir derdi yok. EYT çok önemli bir örnek. Şu anda ekonomi yorumcuları, akademisyenler hatta EYT’liler uygulamanın ülke için zararlı olduğunu anlatıyorlar. Peki, EYT için ortalığı velveleye veren kimdi? CHP’ydi. Niçin bunu yaptı? Emekçi için değil, oy oranını arttırmak için. Özel, şu anda normalleşmeden dem vuruyor. Ama o anormalleşmeye yatkındır. İkide bir ‘Ülkede huzur, hak yok’ diye tantana yapar ama gerilime bel bağlar. Şu muhakkak ki CHP, siyo-emperyalist bir yapı. Bu yapı devleti, halkı zaafa uğratmayı esas alıyor. ‘Vatan, millet, Sakarya, Atatürk’ tantanası yapıyor ama bunun aslı astarı yok. CHP’liler de samimi değiller.”

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