Sen ne yüzsüz bir kadınsın! Yaptığı şey, tek kelimeyle iğrenç

Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Şerif Barış “Japonya depremleri karanın içerisinde olan depremler değil, dalma batma zonunda şehirden, adadan 120 km uzakta ve derin depremler olduğu için Türkiye’dekiyle aynı etkiye sahip değiller" derken, Cumhuriyet gazetesinin her konuda bir fikri olan yazarı Zülal Kalkandelen, sırf AK Parti'yi eleştirmek için gerçekleri eğip büktü. Japonya'da karada meydana gelen depremlerde de binlerce insanın hayatını kaybettiği gerçeğini gizlemeye çalışan Kalkandelen, lafı döndürüp dolaştırıp siyasete getirerek cibiliyetini gözler önüne serdi.

Kalkandelen, maksatlı yazısında özetle şunları kaydetti:

"Herkes soruyor: Japonya, büyük depremlere nasıl dayandı?

Akılla, bilimle, liyakatle, disiplinle, iyi eğitimle, dürüst mühendislerle, uzmanlaşmış elemanlarla, sağlam binalarla, caydırıcı cezalarla, etkin yönetim ve hızlı koordinasyonla, dayanışmayla dayandı.

Söz konusu Türkiye olunca her büyük depremdeki yıkımdan sonra herkes haykırıyor:

Birkaç kısa koalisyon dönemi dışında 73 yıldır tamamen sağcıların iktidar olduğu Türkiye, akılla değil inanç odaklı siyasetle yönetildi.

Sermaye sınıfı ve ona dayanarak iktidarını sürdüren kötü siyasetçiler emekçileri sömürdü. Her toplumsal olayda olduğu gibi bu konu da sınıfsaldı. Toprak ağaları, aşiret reisleri ve tarikat şeyhleri devlete hâkim oldu.

Devlete çöreklenenler, kamunun olanaklarını ve halkın parasını yakınlarına dağıtıp zenginleşirken işçi sınıfı sürekli fakirleşti. Yağma düzeninin en yoğun yaşandığı sektörlerden biri de inşaat sektörü oldu.

(...) Bunların hepsi AKP döneminden önce de oldu. Ama AKP döneminde rant öylesine büyüdü ki Beşli Çeteler ortaya çıktı. (...)

Bunların hepsi kötülüktür. (...) Zamanı gelince hepsinin hesabı sorulur. (...)"