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'Sen her zaman kalplerde olacaksın'

Siqueira, hayatını kaybeden Şener'i sosyal medya hesabından andı. 

03 Kasım 2018 Cumartesi 10:10
'Sen her zaman kalplerde olacaksın'

Fenerbahçeli futbolcunun yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı: 
"Tanımlanamayacak duygular yaşadım. Fenerbahçe forması ile çıktığım ilk derbimde karşılaşmanın son golünü atmanın inanılmaz mutluluğunu yaşadım. Maalesef, büyük bir çaresizlik içinde taraftarımız Koray Şener'i kaybettik. Sen her zaman kulübümüzün tarihinde ve kalplerimizde olacaksın. Gol senin içindi. Huzur içinde yat!"


Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 10:10
  1. Jailson
  2. fenerbahçe
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