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‘Sen - ben..’ idik ‘BİZ’ olduk

Fakat bu “biz” kişiliklerimizi öldürmemeli. “İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız..” melodisinde verilmek istenen mesaj gibi olmalı..

13 Ekim 2018 Cumartesi 18:12
‘Sen - ben..’ idik ‘BİZ’ olduk


Evlilikte, uzun yıllar anlayış ve uyum içinde geçecekse, mutlu ve huzurlu insanlar olunmak isteniyorsa, eşlerin “sen ve ben ikiliği”nden uzaklaşıp, “biz” olmanın sırrını kavramaları gerekir.

Fakat elbette bu “biz”, kişiliklerimizi öldürmemelidir. “İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız..” güftesinde verilmek istenen mesaj gibi.. “Biz” aynîleşmek değil; kişiliklerin birbirinden hoşnut, birbirlerini sanki bir renk tamamlayıcısı olarak görmeleri anlamındaki “biz”..

Bu devirde hayli kırılgan olan evlilik “biz”inin yıllarca aynı güzellikte ve sağlamlıkta kalabilmesi büyük özen istiyor.

Onun için eşinizle suçlamadan konuşabilmeli, onu itham etmekten kaçınmalı, sözlerinizin onu incitmeyeceğinden emin olmalısınız.

Dürüst olmalısınız.

Önceliği eşinize verin. Fî tarihinde İstanbul’da Şirket-i Hayriye (Şehir Hatları) vapurları, Beylerbeyi İskelesinden bir türlü kalkamazlarmış. Beylerbeyi zevatının vapura binerken önceliği dostlarına verme inceliğinden kaynaklanırmış bu gecikme.. Evliliğinizde eşinize öncelik vermeniz sorunlarınızın çabuk halolunmasına yarayacaktır. Düşünsenize eşiniz de size öncelik vermek hissi ile dolu..

Eşinizden yardım isteyin. Ona, onun yardımına ihtiyacınız olduğunu hissettirin. Ve eşinizin yardımına koşun, öyle ki o, her ne yapmak isterse sizden yardım alacağından emin olsun.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 18:12
  1. İstanbul
  2. evlilik
  3. evlilikte dikkat edilmesi gerekenler

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