Semizotunun hiç bilinmeyen bir faydası ortaya çıktı!

Başta Büyük Menderes Ovası olmak üzere sulak olan her yerde kendiliğinden yetişen semizotunun, tarımsal mücadele kapsamında genellikle yok edildiğini ancak bu bitkinin tam bir sağlık dostu olduğunu kaydeden Karya Farma HBX Ar-Ge (BAP) Bilimsel Araştırmalar Projeleri Merkezi Koordinatörü Hakan Başlık, “Atalarımız hiçbir şeyi boşuna tüketmemiş” dedi. Araştırma yaptıkları bölgelerde insanların sağlık durumunu incelerken beslenme alışkanlıklarını da göz önünde tuttuklarını kaydeden Başlık, “İnsanların uzun ömürlü olduğu yerlerdeki beslenme alışkanlığını da inceledik. Bugün değeri pek bilinmese de eskiden bölge insanı semizotunu gerek yemek yaparak gerekse salata olarak sofralarından eksik etmemiş. Bugün yaptığımız incelemede ise başta kolajen zenginliği bakımından önemli bir bitki olan semizotunun kalp sağlığı öncelikli olmak üzere çok faydalı olduğunu belirledik” dedi.

Laboratuvar sonuçlarının, semizotunun yüksek kolajen üretimini destekleyici özelliklere sahip olduğunu gösterdiğini kaydeden Başlık, “ Kolajen, cildin esnekliğini ve dayanıklılığını sağlayan temel bir proteindir. Semizotu, içerdiği C vitamini ve diğer antioksidanlar sayesinde kolajen üretimini artırarak, cilt sağlığını iyileştirir ve yaşlanma belirtilerini azaltır. Bu nedenle, semizotu tüketimi cildin genç ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Zengin omega-3 yağ asitleri içeriği ile kalp sağlığına olan faydalarını da ortaya koymaktadır. Omega-3 yağ asitleri, kalp-damar sağlığını koruyarak, kalp krizi ve felç riskini azaltır. Semizotu, özellikle alfa-linolenik asit (ALA) bakımından zengin olup, bu değerli yağ asidini bitkisel kaynaklardan sağlayan nadir bitkilerden biridir. Araştırmalar, düzenli semizotu tüketiminin kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürdüğünü ve iyi kolesterol (HDL) seviyelerini artırdığını göstermektedir. Aynı zamanda kanı temizleyici ve detoks etkisi gösteren özelliğe de sahiptir. İçeriğinde bulunan flavonoidler ve fenolik bileşikler, vücuttaki toksinlerin atılmasını hızlandırarak, karaciğer sağlığını destekler ve genel vücut fonksiyonlarını iyileştirir. Semizotu ayrıca, idrar söktürücü özellikleri sayesinde böbrek sağlığını korur ve vücuttaki fazla suyun atılmasına yardımcı olur” diyerek böylesine önemli bir bitkiyi tarımsal mücadele ile yok edilmekten kurtarıp değerlendirmek için girişimlerde bulunacaklarını söyledi.