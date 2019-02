Semih Özsoy açıklamalarda bulundu! Tolgay Tünelde...

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, İM Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Özsoy Tolgay Arslan'ın gördüğü kırmızı kartla ilgili yorumda bulundu.



"Hakem kararlarının çok etkili olduğu bir maç"



“Kötü bir mağlubiyet. Kabul edilebilir bir oyun da değildi. Kötü bir futbol da vardı ama isterseniz güzellikle başlayalım. İstikbal Mobilya Kayserispor yönetimine, başkanına ve valisine çok teşekkür ediyoruz. İyi bir şekilde ağırlandık. Futbola gelince anlaşılmaz, karmakarışık, kötü bir futbol ancak bununla birlikte futbolun kötüleşmesi için elinden gelen her şeyi yapan insanlar vardı. İlk yarıdaki kırmızı kart, oyunun gidişatını etkiledi. 11-11 devam etseydi maça ağırlığımızı koyabilirdik. Fakat standardın dışında çifte standart uygulanan pozisyonlara baktıkça insanın çok ağır şeyler söyleyesi geliyor. Maalesef söyleyemiyoruz. Ekici'ye yapılan faule kart gösterilmemesi, Soldado'ya verilen sarı kartın ani olarak kırmızıya dönmesi ki itirazları hiçbir zaman tasvip etmiyoruz. Gerekli cezaları da biz veririz. Fakat oralara nasıl geldiğine bakmak lazım ya da Mensah'ın 6 faule ve 2 tane elle pozisyonu kesmesine hiç kart gösterilmemesi ama Victor Moses'ın topu erken kullandığı için hemen sarı kart görmesi, son olarak da gol pozisyonunda defalarca izledikten sonra görüyoruz ki Serdar Aziz'in omzuna basılarak golün atılması. Tamamına baktığımız zaman 'evet ya kötü oynadık' bile diyemiyoruz. Kötü oynamamıza rağmen bunların tamamına biz kendimiz karar vermemiz lazımdı. Dolayısıyla karışık ve hakem kararlarının çok etkili olduğu bir maç olarak söyleyebilirim.



"Çifte standart olduğunu gördük"



“Hakemlerle hiçbir zaman diyaloğumuz olmaz. Hatta acele olarak açıklama yapmamak için biraz baktık ve soruşturduk. Kendi gözümüzle gördüklerimizi biliyorduk ama sonra gördük ki hakikaten bir çifte standart olduğunu gördük.İnanın eski dönemdeki gibi 'şöyle yaparım, böyle yaptırırım, düdük astırırım' gibi bir yapımız yok fakat Türkiye'nin gördüğünü dikkate almak durumundalar. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde de söyledim; 'Fenerbahçemize hiçbir şey olmaz.' Çok kara kışlar gördük biz. Ama bunu yapanlar, buna alet olanlar mutlaka bunun bedelini bir şekilde bu büyük camianın karşısında, bu Türk futbolunun karşısında öderler.”



"Kendi kendine mırıldanırken duymuş..."



"Tolgay ile konuşmadık. Soyunma odasına giderken kendi kendine mırıldanırken duymuş söylemiş. Oraya kadar takip edebilen, her şeyi de görebilen bir hakem. Dolayısıyla keşke sahanın içindeki her şeyi de görebilselerdi.



"Roberto'nun cezasını biz kendi içimizde değerlendiririz"



“Haklıyken haksız olmamak lazım. Soldado'nun pozisyonu tartışılır. Fakat oradan sonraki hakemle girdiği diyalog, dokunması vs. bizim kabul ettiğimiz bir şey değil. Dolayısıyla Roberto'nun cezasını biz kendi içimizde değerlendiririz ki geçmiş maçlarda rakiplerimiz oyuncularına hiçbir ceza vermezken biz hiçbirini cezasız bırakmadık. Dolayısıyla o ayrı bir şey. Oralara nasıl geldiğimizi az önce de uzun uzun anlatmaya çalıştığım gibi hiç tarzım ve üslubum olmamasına rağmen. Söylediğim gibi oralara nasıl gelindiğine bakmak lazım. Ama bizim kötü futbolumuzu da göz ardı edemeyiz.”