Semih Kaya 2 ay sonra sahada - Çekya liginde Sparta Prag forması giyen milli futbolcu Semih Kaya, Fastav Zlin'i 2-0 yendikleri maçta 20 Temmuz'dan beri ilk kez forma şansı buldu



ANKARA (AA) - Çekya Birinci Futbol Ligi takımlarından Sparta Prag'da oynayan Semih Kaya, yaklaşık 2 ay sonra sahaya çıktı. Sparta Prag, ligin 9. haftasında Fastav Zlin'e konuk oldu. Sparta Prag, Tetteh ve Kanga'nın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. 20 Temmuz'daki Jablonec karşılaşmasından bu yana sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan milli stoper Semih Kaya, 90 dakika görev yaptı. Sparta Prag puanını 14'e yükseltirken Fastav Zlin 9 puanda kaldı.



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