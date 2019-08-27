Şemdinli’de trafik kazası 1 kişi yaralandı Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Şemdinli-Yüksekova karayolu üzerindeki Altınsu köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FD 8123 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı devrildi. Kazada, yaralanan araç şoförü olay yerine gelen ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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