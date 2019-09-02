Seleznyov, Bursaspor’a doğru
Bursaspor, son olarak Malaga forması giyen tecrübeli forvet Yevhen Seleznyov’u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.02 Eylül 2019 Pazartesi 13:00
Bursaspor, son olarak Malaga forması giyen tecrübeli forvet Yevhen Seleznyov’u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Bursaspor yönetimi, transfer tahtasının açılmasının ardından gol yollarında etkili isimleri kadrosunu katabilmek için harekete geçti. Bu bağlamda bir dönem Karabükspor ve Akhisarspor formaları da giyen 34 yaşındaki Ukraynalı forvet Yevhen Seleznyov ile iletişime geçen yönetim, oyuncunun menajerleri ile anlaşma sağladı. Başarılı futbolcu da aradaki ufak pürüzlerin halledilmesinin ardından yeşil-beyazlılar için sağlık kontrolünden geçti. Gün içinde Seleznyov’la resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.
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