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Aktüel

Selendili berber müşterilerinin ateşini ölçerek tıraş ediyor

Manisa’nın Selendi ilçesindeki bir berber, tıraş edeceği müşterilerinin önce ateşini ölçüyor daha sonra gerekli tedbirleri alarak saç bakımlarını gerçekleştiriyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 17:22:55 -
Selendili berber müşterilerinin ateşini ölçerek tıraş ediyor

Manisa’nın Selendi ilçesindeki bir berber, tıraş edeceği müşterilerinin önce ateşini ölçüyor daha sonra gerekli tedbirleri alarak saç bakımlarını gerçekleştiriyor.


Yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzun bir süredir kapalı olan ve geçtiğimiz haftalarda kontrollü şekilde açılan berberler salgın nedeniyle önlemlerini alarak çalışmaya devam ediyorlar.


Bu kapsamda Manisa’nın Selendi ilçesinde randevulu bir şekilde müşteri kabul eden Berber Mustafa Metin, gelen müşterin ateşini ölçüp ondan sonra tıraş etmeye başlıyor. Tek kullanımlık ürünleri kullanıp, maske, eldiven ve siperlik takarak iş yerinde çalışan Mustafa Metin, "Müşterilerimizin ateşlerini ölçüyoruz. Tek kullanımlık malzemeleri kullanıyoruz. Maske, eldiven ve siperlik kullanıyorum. Müşterilerimizin sağlığı çok önemli. Salgın nedeniyle bütün tedbirleri alarak çalışıyorum." dedi.

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