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Aktüel

Selendi’de izinsiz kazıya suçüstü

Manisa’nın Selendi ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 11:11:51 -
Selendi’de izinsiz kazıya suçüstü

Manisa’nın Selendi ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.


Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Gökçeoğul mevkinde 2 kişinin izinsiz kazı yapacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, söz konusu S.T. (46) ve H.A’yı (54) kazı yaparken suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan incelemede; 1 adet jeneratör, 1 adet su motoru, 25 metre su borusu, 1 adet elektrik ölçüm cihazı, 1 adet kulaklık, 3 adet fener, 2 adet elektrik kablosu, 2 adet levye, 1 adet çapa, 1 adet kürek ve 2 adet demir çubuk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na Muhalefet" suçundan ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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