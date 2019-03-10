'Selefilik-Tarihsel Süreci ve Görüşler' kitabı çıktı

Doç. Dr. Ramazan Yıldırım ve Doç. Dr. Mahmut Çınar'ın kaleme aldığı, Selefîliğin tarihsel sürecini, görüşlerini ve günümüzdeki yansımalarını anlatan kitaptan bir bölüm:

Selefîlik yapısı gereği özünde tepkisel bir duruştur. Fetihler sonrası farklı kültürlerle karşılaşma sürecinde, yaşadıkları sade hayat ve sade anlama biçimi, komplike ve karmaşık düşünce ortamlarına uyum sağlamada problem oluşturmuştur. Bu süreçte birtakım siyasi olayların da etkisiyle, yaşadıkları dindarlık idealize edilmiş, kendilerinin Hz. Peygamber ve ilk nesilleri daha doğru temsil ettikleri iddiasına dönüşmüştür.

Tamamen siyasi hesaplaşmanın bir sonucu olan mihne gibi olaylar, Selefîliğin içe kapanmasını, düşünce sistemlerine daha çok sarılmasını ve neticede kurumsallaşmasını kolaylaştırmıştır. Mihne sürecinden sonra, siyasi ortam kendileri için uygun olduğunda da vicdanlarının sesine kulak vermemiş, kendilerine reva görülen sıkıntılardan daha fazlasına muarızlarına uygulamaktan geri durmamışlardır. Bu tutumları günümüze kadar artarak devam etmiştir.