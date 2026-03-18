Selçuklu Parkları 7/24 Mercek Altında: Kent Güvenlik Protokolü İmzalandı

Konya Valisi İbrahim Akın’ın başkanlığında gerçekleştirilen imza törenine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek katıldı. Proje kapsamında ilk etapta belirlenen 18 park; 382 sabit, 14 hareketli ve 31 gözcü olmak üzere toplam 427 kamera ile donatılarak kesintisiz izleme altına alınacak. Dört aşamadan oluşan projenin başlangıç startı 5 park ile verilecek.

Belediyeciliği sadece temel hizmetlerle sınırlı görmediklerini vurgulayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, emniyetle yapılan bu iş birliğinin önemine dikkat çekti:

"Bu zamana kadar yaptığımız işbirliği faaliyetlerinin belki de en önemlisini hayata geçirmiş olacağız. Belediyecilik noktasında sadece temel belediyecilik hizmetleri değil, bunun dışında vatandaşlarımızın her türlü isteği, beklentisi bizim için önemli. Bu noktada eğitim, sağlık, kültür, spor gibi farklı alanlarda kurumlarımızla işbirliği yapıyoruz. Emniyet Müdürlüğümüzle özellikle ilçemiz sınırları içerisinde bulunan parklarınızın daha güvenli hale gelmesi, vatandaşlarımızın huzur içerisinde, güvenli bir şekilde çocuklarıyla, aileleriyle birlikte parklarımızda rahat bir şekilde vakit geçirmeleri anlamında parklarımızın güvenliğini artıracak, emniyetimizin denetim noktasında denetimini kolaylaştıracak önemli bir birlikteliği, işbirliğini inşallah bu protokol ile hayata geçirmiş olacağız."

Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, ilçedeki 900’den fazla parkın eksikliklerini titizlikle analiz ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Özellikle vatandaşlarımızın akşam saatlerinde huzurlu ve bereketli vakit geçirmesi amacıyla parkların sıklıkla kullandığını müşahede ediyoruz. Bu kapsamda da eksiklerini gideriyoruz. Özellikle yerel yöneticilerimiz, belediyelerimiz hem Selçuklu hem Karatay hem de Meram Belediyelerimizle ortak işbirliği yaptık. Geçen sene bir kısmını tamamlamıştık. Bu sene de özellikle Selçuklu'da kalan parklarımızın eksiklerinin giderilmesi amacıyla çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İlk etapta 18 park, daha sonra da 50'ye yakın parkın eksiklerini giderilmesi amacıyla çalışmalarımızı yapıyoruz ve inşallah burada protokolünü yapacağımız 400'ün üzerinde kamerayla bunu taçlandıracağız."

Selçuklu’nun 700 bini aşan nüfusuyla büyük bir metropol olduğuna değinen Konya Valisi İbrahim Akın, projenin sosyal yaşama katkısını şu sözlerle özetledi:

"Selçuklu Belediyemiz bugüne kadar hem eğitimde hem sağlıkta hem de sporda ciddi işbirliklerine imza attı. Güvenlik hizmeti gibi vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarından biri olan bir konuda İl Emniyet Müdürlüğümüzle iş birliği yapılıyor. İlçemizde bulunan 18 parka, 427 kamera ile bu parkların daha güvenli hale gelmesi, vatandaşlarımızın aileleriyle, çocuklarıyla birlikte huzur ve güven ortamı içerisinde parklardan istifade edebilmeleri amacıyla protokol imzalıyoruz. İnşallah bu işbirliğimiz her alanda olduğu gibi güvenlik alanında da önümüzdeki dönemde yine devam edecektir."