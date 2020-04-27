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Kıssadan Hisse

Selçuklu medreseleri! Yağıbasan Medresesi

Tokat’ta bulunan Yağıbasan Medresesi, Nizamettin Yağıbasan tarafından 1151/1152’de yaptırıldı.

2020-04-27 11:39:00 -
Selçuklu medreseleri! Yağıbasan Medresesi

Yağıbasan Medresesi, Danişmentliler’den Nizamettin Yağıbasan’ın Tokat ve Niksar’da yaptırdığı iki medresedir. Tokat’taki Yağıbasan medresesi ‘Çukur medrese’ olarak da anılır. 1151/1152’de yaptırılan bu medrese, kapalı avlulu Anadolu medreselerinin ilk örneklerinden birisidir. Niksar’daki Yağıbasan Medresesi ise Niksar Kalesine bitişik olarak XII. yüzyılın ortalarında yine aynı hükümdar tarafından yaptırıldı.

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