Selçuklu medreseleri! Yağıbasan Medresesi

Yağıbasan Medresesi, Danişmentliler’den Nizamettin Yağıbasan’ın Tokat ve Niksar’da yaptırdığı iki medresedir. Tokat’taki Yağıbasan medresesi ‘Çukur medrese’ olarak da anılır. 1151/1152’de yaptırılan bu medrese, kapalı avlulu Anadolu medreselerinin ilk örneklerinden birisidir. Niksar’daki Yağıbasan Medresesi ise Niksar Kalesine bitişik olarak XII. yüzyılın ortalarında yine aynı hükümdar tarafından yaptırıldı.