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Selçuklu Belediyespor Wushu Kung-Fu Takımı Balkan Şampiyonasına damga vurdu

Selçuklu Belediyespor Kulübü Wushu Kung-Fu Takımı milli sporcuları katıldıkları Balkan Şampiyonasından 12 madalya ile dönerek önemli bir başarıya imza attı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:45
Selçuklu Belediyespor Wushu Kung-Fu Takımı Balkan Şampiyonasına damga vurdu

Selçuklu Belediyespor Kulübü Wushu Kung-Fu Takımı milli sporcuları katıldıkları Balkan Şampiyonasından 12 madalya ile dönerek önemli bir başarıya imza attı.


Ankara’da düzenlenen ‘Uluslararası Yıldızlar Gençler ve Büyükler Avrasya Açık Balkan Wushu Kung-Fu Bay-Bayan Sanda ve Taolu Şampiyonasında mücadele eden Selçuklu Belediyespor Kulübü Wushu-Kung-Fu Takımı, şampiyonaya damga vurdu. 12 ülkeden 570 sporcunun katıldığı şampiyonada Selçuklu Belediyespor Kulübü milli sporcuları 5 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.


Şampiyonada derece elde eden sporcular ve topladıkları madalyalar şu şekilde: "Hilal Yüzbaşıoğlu Yıldız bayanlar 12-14 Yaş Bajiquan birincisi, Beyza Melahat Yıldız Genç Bayanlar 15-17 Yaş Bajiquan birincisi, Furkan Osman Sayıner Minik Erkekler 12 Yaş Altı Bajiquan birincisi, Tuana Akdemir Minik Bayanlar 12 Yaş Altı Shaolingun birincisi, Nisanur Irmak Minik Bayanlar 12 Yaş Altı Bajiquan birincisi, Muammer Kayra Ayvalı Genç Erkekler Sanda ikincisi, Nadire Nur Orhan Minik Bayanlar 12-14 Yaş Cailifo ikincisi, İbrahim Ali Alanyurt Minik Erkekler 12-14 yaş Cailifogun ikincisi, Almina Sarı Minik Bayanlar 12 Yaş Altı Bajiquan ikincisi, Sudem Sahra Eyiuslu Minik Bayanlar 12-14 Yaş Bajiquan üçüncüsü, Fadim Rana Karaaslan Minik Bayanlar 12-14 Yaş Shaolingun üçüncüsü ve Efnem Gökalp Minik Bayanlar 12 Yaş Altı Shaolingun üçüncüsü."



“Hedefimiz Avrupa ve Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil etmek”


Selçuklu Belediyespor Kulübü Wushu Kung-Fu Takımı Başantrenörü Mehmet Bayraktar, şampiyonada tüm sporcularının madalya kazanmasının önemli bir başarı olduğunu ifade ederek, “Selçuklu Belediyespor Kulübü olarak önemli bir şampiyonadan 12 madalya ile dönmek bizleri çok mutlu etti. 12 milli sporcumuzla birlikte bundan sonraki hedefimiz Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına katılarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Bize her zaman destek veren Selçuklu Belediye Başkanımız başta olmak üzere kulüp yöneticilerimize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:45
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