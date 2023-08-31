Selçuklu Belediyesi’nden Zafer Bayramı’na özel anlamlı etkinlik! “Türkü Dünyası, Gönül Coğrafyası” konseri geceye damga vurdu

Konserin sonunda Azerbaycan ve Türk Bayrakları birlikte açılarak kardeşlik mesajı verildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle anlamlı bir etkinliğe imza atan Selçuklu Belediyesi düzenlediği “Türkü Dünyası, Gönül Coğrafyası” konseriyle unutulmaz bir gece yaşattı. Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen konserde sanatçı Uğur Demirci Anadolu’nun sevilen Türkülerini seslendirirken ANKAF Müzik-Dans Grubu da sahnede görsel bir şölene imza attı.

Konsere, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Selçuk Üniversitesi Rektör Vekili Prof.Dr. Emrullah Eken, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, Selçuklu Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Avcıoğlu, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Pekyatırmacı: “Anadolu Türk yurdudur ve öyle kalmaya devam edecek”

Destansı mücadeleleriyle Anadolu’nun Türk yurdu olmasını sağlayan ecdada minnet duyduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “ Öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Geçen hafta 26 Ağustos Malazgirt Zaferimizin 952. yıl dönümünü kutladık. Anadolu'yu Türk yurdu yapan ecdadımıza ben tekrar rahmet diliyorum. Onları minnetle anıyorum. Bugün de 30 Ağustos 952 yıl önce Türklere yurt olan Anadolu'nun kurtuluşunun 101. yıl dönümü, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Anadolu her zaman Türk yurdu, Türk yurdu olarak kalmaya devam edecek. Bugün değerli sanatçımız bize Anadolu'nun bütün renklerini sunduğu ekibiyle birlikte çok güzel bir konser icra ettiler. Hem sanatçımıza hem ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Değerli protokolümüz de bizimle birlikteydi. Bütün misafirlerimize ayrı ayrı burada bizlerle birlikte oldukları için tekrar teşekkür ediyorum. Bayramımız kutlu olsun diyorum.” şeklide konuştu.

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Selçuklu Kaymakamı Tortop: “ Ağustos ayı şanlı zaferlerimizle dolu”

Ağustos ayının zaferlerle dolu bir ay olduğunu söyleyen Selçuklu İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop: “Türk harp tarihini yakından incelediğimizde üç önemli harp doğurduğu sonuçlar itibariyle Türk milleti için büyük önem taşır. Bunlardan biri Malazgirt Meydan Muharebesi, biri Miryokefalon Savaşı ve biri de 1922 Ağustosunun son günlerinde cereyan eden Başkomutan, Meydan Savaşı ve Büyük Taarruz'dur. Bu üç savaş sırasıyla yurt açan, yurt tutan ve yurt kurtaran savaşlar olarak anılır. Bu büyük savaşlar, bu üç önemli savaş bizim milletimiz için çok önemli.Ben ülkemizi yoktan var ederek bu güzel coğrafyayı bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Aramızda bulunan gazi büyüklerimize sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum. Bu güzel program için sayın başkana değerli sanatçı kardeşimize koromuza da çok teşekkür ediyorum” dedi.

Selçuk Üniversitesi Rektör Vekili Eken : “ Destansı bir zafer akşamı yaşadık”

Zafer Bayramı’nın önemine dikkat çekerek sözlerine başlayan Selçuk Üniversitesi Rektör Vekili Prof.Dr. Emrullah Eken: “Öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum Bu cennet vatanın bize ilelebet kalmasını sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını minnetle saygıyla anıyorum buradan. Bu özel ve güzel günü bizlere, sizlere, siz sevgili gençlere, misafirlerimize yaşatan başta Selçuklu Belediye Başkanımız olmak üzere arkadaşlarına teşekkürlerimi sunuyorum ve yine kıymetli sanatçımıza kıymetli sanatçımıza ve ekip arkadaşlarına özellikle teşekkür ediyorum. Burada kendileri adeta bir destan yazdılar. Gerçekten coşkulu bir programdı.” ifadelerini kullandı.”

MHP Konya İl Başkanı Karaaslan: “Hep birlikte ülkemizi daha güzel günlere taşıyacağız”

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan: “Cennet vatanımızı bugünlere taşıyan ve bugünlerde bugünlerimizi gösteren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün gazilerimize saygıyla anıyorum Bu anlamlı günde, anlamlı gecede Konya'mızda çok kıymetli Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı'ya böyle bir program yaptığı için ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Allah Konya'mızda, ülkemizde, Selçuklumuzda, birliğimizi daim eylesin. Hep birlikte inşallah daha nice başarılı günler göreceğiz” diye konuştu.

Program günün anısına çekilen fotoğrafla sona erdi. Fotoğrafta Azerbaycan ve Türk Bayrakları aynı anda açılarak iki ülke arasındaki dostluğa vurgu yapıldı.