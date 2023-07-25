Selçuklu Belediyesi'nden spor ve eğitime önemli yatırım

Selçuklu’da yaşam standartlarını en üst seviyede tutmak için alt yapı hizmetlerinin yanı sıra diğer alanlarda da önemli çalışmalar yürüten Selçuklu Belediyesi eğitim ve spora önemli destek sağlayacak bir protokole daha imza attı. Selçuklu Belediyesi ve Konya Milli Eğitim Müdürlüğü arasında gerçekleştirilen protokolle Konya Spor Lisesi ve Fen Lisesi kapalı spor salonu ve açık suni çim sahaya kavuşacak.

Selçuklu Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılan imza protokolüne Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar katıldı.

Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı: “Merhum Ahmet Çalık’ın adını salonumuzda yaşatacağız”

Selçuklu Belediyesi olarak fiziki, sosyal, kültürel, belediyecilik faaliyetlerinin yanında ilkokuldan üniversiteye kadar her eğitim düzeyinde ve her yaştan öğrencinin faydalanabileceği projeler üretmeye tesisler inşa etmeye devam ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Bugüne kadar birçok okulumuza, spor salonu, sentetik çim saha ve farklı alanlarda sosyal ve kültürel tesisler kazandırdık. Son olarak da Kemal Akpınar İmam Hatip Ortaokulu, Saraybosna Anadolu Lisesi, Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Mehmet Akif Ersoy, Anadolu Lisesi'ne Konyalı şehitlerimiz Hacı Osman Ayyıldız, Resul Coşkun Mustafa Özata ve Battal Yıldız'ın isimlerini verdiğimiz spor salonlarımızı kazandırmıştık. Bugün ise Konyaspor Lisesi ve Selçuklu fen liselerimize kazandıracağımız kapalı spor salonu ve açık suni çim saha projemizin protokolünü imzalayacağız. Her iki okulumuzun da spor salonu, ihtiyacı vardı. Fen lisemizde ayrıca bir de sentetik çim saha ihtiyacı vardı. Selçuklu Belediyesi olarak iki okulumuzda da gayet modern öğrencilerimizin spor alanındaki tüm imkanlarını karşılayacak birer spor salonu ve yine fen lisemize bu spor salonunun yanında bir de suni çim sahayı inşallah hızlı bir şekilde inşa edeceğiz. Konya Spor Lisesi'nde yapacağımız spor salonunun ismini Daha önce ifade ettiğimiz gibi Ahmet Çalık Spor Salonu olacak şekilde planlıyoruz. Ahmet Çalık efendiliğiyle, karakteriyle örnek bir kişilikti. İsmini hatıralarını böylelikle inşallah Selçuklu'muzda yaşatmış olacağız. Tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün yakınlarına, ailesine, camiaya baş sağlığı diliyorum. Ümit ediyorum ki her iki okulumuzdaki spor salonlarımızdan ve futbol sahamızdan nice yetenekli sporcular da çıkacak. Selçuklu'muzu her anlamda başarıyla inşallah temsil edecekler.” dedi.

“Spora olan yatırımlarımız devam edecek”

Selçuklu Belediyesi olarak bu zamana kadar eğitime spor ve sporcuya olan desteklerini hiçbir zaman esirgemediklerinin altını çizen Başkan Pekyatırmacı: “Bundan sonra da inşallah bu desteklerimizi devam edeceğiz. Selçuklu olarak sporun merkezi olduğumuzu her platformda söylüyoruz. Bu konuda oldukça iddialıyız. Konya'da sporun gelişmesi için daha fazla gencimizin daha fazla insanımızın spor yapması için gayret gösteriyoruz. Yine spor kulübümüz 213’ü milli sporcu olmak üzere 15 bin 488 lisanslı sporcu sayısıyla da Türkiye'de en büyük ve en önemli amatör spor kulüpleri arasında yer alıyor. Bunun yanında spor okullarımızda 13 branşta 13 bin 660 öğrencimize de eğitimler veriyoruz. Yeni Sporcu Seçme Yetiştirme Merkezi’mizle birlikte spor alanında tesis sayımızı ve fiziki imkanlarımızla çok büyük ölçüde inşallah geliştirmiş olacağız. Selçuklu Belediyesi olarak amacımız Selçuklu'muzdan olimpiyat şampiyonlarını çıkarmak. Konyaspor Lisesi ve Selçuklu Fen Liselerimize kazandırdığımız spor salonu ve açık suni çim saha projelerimizin öğrencilerimize ve Selçuklu'muza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu projelerimizin gerçekleşmesinde İl Milli Eğitim Müdürümüzün, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün çok büyük katkıları var. Ben özellikle değerli İl Milli Eğitim Müdürümüze bu çalışmalarda bize hem gösterdikleri ilgi hem kolaylık açısından özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çevre Şehircilik il Müdürlüğümüz her zaman yaptığımız yatırımlarda, projelerde bizim yanımızda, bizim yatırımlarımıza destek veriyorlar ve bize katkı sunuyorlar. Bu yatırımların devamlılığı için, sürdürülebilirliği için, bu yatırımların en hızlı şekilde gerçekleştirilmesi için sürekli bizi destekliyorlar. Bu protokolümüzde de Spor Lisesi’nde yapacağımız yatırımda Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzle yaptığımız protokol kapsamında buradaki salonun maliyetini karşılayacak şekilde Milli Emlak'tan bize yer verilecek. Bu konuda bizimle birlikte oldukları için ve bütün yatırımlarımızı da bize destekçi oldukları için özellikle Çevre Şehircilik İl Müdürümüzün şahsında bütün ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Konya'mıza hizmet için birlikte çalışıyoruz. Konya'mıza hizmet için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu noktada bütün kurumlarımızla birlikte iş birliği içerisinde hareket ediyoruz. Burada da çok önemli katkılar verdiler. Sadece sporla ilgili değil eğitimle, sağlık yatırımlarında ve diğer yatırımlarda da her zaman Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzü yanımızda görüyoruz. O yüzden kendilerine ve şahsında bütün ekibine de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu yatırımın ilçemiz için, şehrimiz için, okullarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah öğrencilerimiz hem spor faaliyetlerini burada en iyi şekilde icra edecekler hem de gelecekte milli sporcumuz olacak ve yine olimpiyat hedefine doğru ilerlemede bizimle birlikte olacak olan sporcularımızı inşallah buralarda yetişecekler diyorum. Tekrar hayırlı olsun” diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Şevik: “ Kamuya hizmet alanında her türlü iş birliğine destek vermeye devam edeceğiz”

Kamu kurumları arasındaki iş birliğinin önemine değinen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hülya Şevik; “Bugüne kadar hem kamu kurumlarımıza hem de belediyelerimizle birlikte hazine arazilerimizin kamu hizmetine sunulması konusunda her türlü desteği sağladık. Bundan sonra da sağlamaya devam edeceğiz. Bu alanda diğer kurumlarımıza ve Selçuklu Belediyemize müdürümüze ben de teşekkür ediyorum. Bundan sonra da birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu kapalı spor salonunun ve suni çim sahanın da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit :“Selçuklu Belediyemiz yürüttüğümüz çalışmalarda bize destek oluyor”

Konya’da örnek belediyecilik faaliyetlerinin yürütüldüğünü dile getiren Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit: “Öncelikle hem Konya Spor Lisemize hem de Selçuklu Fen Lisemize yapacağımız bu spor tesislerinin ben hayırlı olmasını diliyorum. Konya belediyeciliği gerçekten Türkiye'ye örnek bir belediyecilik örneği gösteriyor. Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere ilçe belediyelerimiz hem yaptıkları devasa eğitim tesisleriyle okullarla ve yine eğitime diğer alanlarda verdikleri desteklerle bize büyük katkılar sunuyorlar. Selçuklu Belediyemiz de birçok okul, yine okullarımızın bahçelerine birçok tesis, yine bahçelerinde bakım onarımla her anlamda bizlere destek oluyorlar. Bunun dışında yürüttüğümüz çalışmalarda yine bize destek oluyorlar. Tabii bu destekler Konya'da eğitim öğretim faaliyetlerinin çok daha ilerilere gitmesine vesile oluyor. Ben bu yatırımların ilçemize, ilimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu katkılarından dolayı da başta Belediye Başkanımıza, Çevre Şehircilik İl Müdürümüze çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından okullara kazandırılacak olan kapalı spor salonları ve suni çim sahaların protokol imzaları atıldı.