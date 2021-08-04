Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? Orgeneral olan Selçuk Bayraktaroğlu nereli?
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı bugün yapıldı. Toplantıda TSK’nın komuta kademesinde yeni terfiler olduğu duyuruldu. YAŞ toplantısında korgenerallikten orgeneralliğe terfi eden Selçuk Bayraktaroğlu’nun biyografisi vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi. Peki, Orgeneral olan Selçuk Bayraktaroğlu kimdir?
YAŞ toplantısı Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında basına kapalı olarak yapıldı. Toplantıda TSK’nın komuta kademesinde yeni terfiler olduğu duyuruldu. YAŞ toplantısında korgenerallikten orgeneralliğe terfi eden Selçuk Bayraktaroğlu’nun biyografisi vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi. İşte merak edilen haberin devamı…
Selçuk Bayraktaroğlu kimdir?
Selçuk Bayraktaroğlu, 9 Mart 1961 tarihinde Artvin'de doğdu. Baba adı Kurban'dır.2013'te tuğgenerallikten tümgeneralliğe, 2016'da korgeneralliğe terfi etti. 10 Ocak 2020 tarihinde vekâleten Genelkurmay II. Başkanı oldu. Metin Gürak'ın 2. Ordu komutanı olması üzerine asaleten atandı. 2021'de orgeneral rütbesine terfi etti.