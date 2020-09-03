Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: Başardık, evet gerçekten başardık

Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl 24-27 Eylül 2020 tarihlerinde Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenecek.

Teknofest kapsamında 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarında 20 bin 197 takımdaki 100 bin genç kıyasıya mücadele ediyor.

Teknofest'ten yapılan açıklamaya göre; en yükseği hedefleyen gençler için ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde düzenlenen Teknofest 2020 Roket Yarışları 1 Eylül'de Tuz Gölü'nde başladı.

Öğrencilerin uzay teknolojileri alanına ilgilerini artırarak bu alandaki kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçlayan yarışmaya; lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri takım olarak katılıyor.

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Yüksek İrtifa Kategorisinde takımlar, 20 bin feet irtifaya atış yapacak. Roket yarışması 13 Eylül tarihine kadar devam edecek.

Yarışlarla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan İHA ve SİHA'ların mimari olan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Başardık! Başardık! Evet, gerçekten başardık! Yarın ilk iş sabahtan oradayız inşallah" ifadelerini kullandı.