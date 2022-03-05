Selçuk Bayraktar duyurdu! Baykar'dan uzay hamlesi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen "Milli Teknoloji Hamlesi Programı", Baykar Teknik Lideri ve T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Selçuk Bayraktar burada yaptığı konuşmada "Yakın zamanda biz, uzayla alakalı da bir girişim başlatıyoruz. Dünyaya büyük işler yapacağız" ifadelerini kullandı.

Delta V’yi ziyaret etmişti

8 Nisan 2021 tarihinde Delta V tarafından geliştirilen ve Milli Uzay Programı’nda yer alan Ay Görevi’nde kulanılacak motorun protiplerinden olan SORS hibrit motorunun dikey ateşleme testi gerçekleşmişti. Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve beraberindeki heyet, testin gerçekleştiği Roket Motoru Ateşleme Tesisi’ni ziyaret etmişti.

Delta V’deki ziyaret bir toplantıyla başlamış ve toplantıda Ay’a sert iniş yapması planlanan uzay aracının geliştirme çalışmaları ele alınırken hibrit roket motorlarının ateşleme sistemleri, yüksek basınçlı kompozit tanklar, vana ve regülatör sistemleri detaylı olarak konuşulduğu aktarılmıştı.

Toplantıya katılan heyet içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve Delta V Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, TÜBİTAK UZAY Müdürü Mesut Gökten, TÜBİTAK SAGE Enstitüsü Müdürü Gürcan Okumuş ve Delta V Genel Müdürü Arif Karabeyoğlu katılmıştı.

Uzay sektörüne hangi kısımdan ne çeşit bir girişimle katılacağına dair henüz net bir açıklaması bulunmayan Baykar’ın, basına yansıyan gelişmeler göz önüne alındığında uzaya erişim özelinde Ay Görevine işaret ettiğini söylemek mümkün.

İlave olarak otonom kabiliyetleriyle de ön plana çıkan Baykar’ı, potansiyel bir otonom uydu fırlatıcı hava aracı geliştiricisi olarak görmek mümkün olabilir. Baykar uydu fırlatıcı camiasına giriş yaptığı takdirde, değişen ve küçülen uydu trendleri doğrultusunda görece düşük maliyetler ile önemli kazanımlar edinebilir.

DefenceTürk