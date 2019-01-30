Selanik tatlısı tarifi | Selanik tatlısı nasıl yapılır?

Selanik göçmenlerine ait hindistan cevilzli muhteşem lezzetli Selanik tatlısı nasıl yapılır? Selanik tatlısı yapmak için hangi malzemeleri kullanmak gerekir?

MALZEMELER

4 adet yumurta,

2 çay bardağı + 2 çorba kaşığı toz şeker,

1 su bardağı sıvı yağ,

2 çay bardağı Hindistan cevizi,

1 çay bardağı galeta unu,

1 adet kabartma tozu,

1 det vanilya,

1 su bardağı un.

Keki ıslatmak için;

2 su bardağı soğuk süt,

1 çay bardağı toz şeker.

Üzeri için;

1 paket krem şanti,

Hindistan cevizi.

SELANİK TATLISI YAPILIŞI

Yumurtalar ve toz şeker mikser yardımıyla krema kıvamına gelinceye kadar çırpılır.

Üzerine sıvı yağ eklenerek çırpmaya devam edilir.

Ardından sırası ile Hindistan cevizi, galeta unu, vanilya, kabartma tozu ve un katılıp karıştırılır.

Hazırlanan kek harcı küçük boy fırın tepsisine veya kare borcam tepsiye boşaltılır.

Önceden ısıtılan 180° fırında pişmeye bırakılır.

İlk 20 dakika kapağı hiç açılmadan pişirilir ve daha sonra kürdan yöntemi ile kontrol edilip fırından alınır.

Soğuk süt içerisine şeker ilave edilir ve karıştırılarak eritilir.

Krem şanti üzerindeki tarife göre hazırlanır ve buzdolabına kaldırılır.

Fırından alınan sıcak kekin üzerine, soğuk süt şerbeti gezdirilir ve üzeri tepsi ile kapatılıp, şerbetini öekmesi için bekletilir.

Şerbetini çekip iyice soğuyan Selanik tatlısı servis edilmeden önce üzerine krem şanti sürülür.

ArdındanHindistan cevizi ile süslenip, dilimlenerek servise sunulabilir.

Afiyet olsun.

MALZEMELER

4 adet yumurta,

2 çay bardağı + 2 çorba kaşığı toz şeker,

1 su bardağı sıvı yağ,

2 çay bardağı Hindistan cevizi,

1 çay bardağı galeta unu,

1 adet kabartma tozu,

1 det vanilya,

1 su bardağı un.

Keki ıslatmak için;

2 su bardağı soğuk süt,

1 çay bardağı toz şeker.

Üzeri için;

1 paket krem şanti,

Hindistan cevizi.

SELANİK TATLISI YAPILIŞI

Yumurtalar ve toz şeker mikser yardımıyla krema kıvamına gelinceye kadar çırpılır.

Üzerine sıvı yağ eklenerek çırpmaya devam edilir.

Ardından sırası ile Hindistan cevizi, galeta unu, vanilya, kabartma tozu ve un katılıp karıştırılır.

Hazırlanan kek harcı küçük boy fırın tepsisine veya kare borcam tepsiye boşaltılır.

Önceden ısıtılan 180° fırında pişmeye bırakılır.

İlk 20 dakika kapağı hiç açılmadan pişirilir ve daha sonra kürdan yöntemi ile kontrol edilip fırından alınır.

Soğuk süt içerisine şeker ilave edilir ve karıştırılarak eritilir.

Krem şanti üzerindeki tarife göre hazırlanır ve buzdolabına kaldırılır.

Fırından alınan sıcak kekin üzerine, soğuk süt şerbeti gezdirilir ve üzeri tepsi ile kapatılıp, şerbetini öekmesi için bekletilir.

Şerbetini çekip iyice soğuyan Selanik tatlısı servis edilmeden önce üzerine krem şanti sürülür.

ArdındanHindistan cevizi ile süslenip, dilimlenerek servise sunulabilir.

Afiyet olsun.