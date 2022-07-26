Selahattin Demirtaş: Ahmet Hakan mısın nesin, paramı ver!

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Yaptığı sokağa çıkma çağrısıyla Kobani olaylarının yaşanmasına sebep olan HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kobani Davası'nın 15. duruşmasında ifade verdi.

Hakkındaki bilgiyi yalanladı!

Duruşmaya SEGBİS yöntemi ile katılan Demirtaş, kendisini yıllar önce CNN Türk ekranında saz çaldırarak güzelleyen Ahmet Hakan'ı hedef aldı.

"Geçen günlerde Yeni Şafak ve Hürriyet bir manşet çıkarttı, ‘Kandil’den Demirtaş’a 16 Milyon Dolar’ diye." ifadelerini kullanıp hakkındaki bilgiyi yalanlayan terör sevici Demirtaş, "Seçime doğru giderken bu algı operasyonları devam edecek. Hürriyet Gazetesi 16 Milyar dolar olarak girmiş aynı haberi. Avukatlarım söyledi 1 milyar dolar bir tır para ediyormuş. O zaman bana 16 tır paranın gelmesi lazımdı." dedi.

Demirtaş, Ahmet Hakan'a şöyle cevap verdi:

Ben paramı istiyorum valla. Hürriyet’ten istiyorum, paramı verin. Ahmet Hakan mısın nesin paramı ver.

Selahattin Demirtaş, HDP barajı geçtikten sonra yaptığı konuşmasında, teröristbaşı Abdullah Öcalan için, "Daha başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz, heykelini. Buna alışsanız iyi olur." şeklinde hadsiz ifadeler kullanmıştı.