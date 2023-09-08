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Gündem Sel felaketinin ardından İstanbul'a korkutan bir yağış uyarısı daha!
Gündem

Sel felaketinin ardından İstanbul'a korkutan bir yağış uyarısı daha!

Yeniakit Publisher
2023-09-08 20:21:00 -
Sel felaketinin ardından İstanbul'a korkutan bir yağış uyarısı daha!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önceki akşam 3 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinden sonra İstanbul için yeni bir uyarıda bulundu.

Açıklamada, İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren il genelinde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

Önceki akşam Trakya'da ve İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sel felaketine dönüşmüş, Ekrem İmamoğlu'nun işbilmezliği sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımız olmuştu.

İstanbul'da yağışın beklendiğini ifade eden MGM, tedbir alınması gerekliliğine vurgu yaptı.

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