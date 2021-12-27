“Sektör dışı 50 bin kişi ikinci el pazarını “altüst ediyor”

Birçok sıfır kilometre araç bayisinin, kurdaki yüzde 40’a yakın düşüşe rağmen, fiyatlara düşüşü yansıtmakta bilinçli olarak geç aksiyon aldığına dikkat çeken Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş “İkinci el araç pazarında spot piyasada 1 günde yüzde 30 düşüş fiyatlara yansıdı. 1-15 yaş arası otomobillerde ise ortalama yüzde 25 oranında bir düşüş yaşandığını gözlemliyoruz. Yatırım endeksli, kur endeksli, kötü niyetli yaklaşım gösteren belirli kişilerin tespit edilmesi, sektörümüzün geleceği adına çok önemli. Asli işi ikinci el otomobil olmayan şirketlerin, bireylerin, ciddi oranlarda kârlar elde edip, kurun düşmesiyle asli işlerine geri döndüğünü görüyoruz. 50 bin kişi ayrıca bu işle iştigal etmekte. Bu 50 bin kişi piyasayı altüst ediyor” şeklinde konuştu.