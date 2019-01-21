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Sektör çalışanlarına özel proje

TOKİ, ilk defa başlattığı uygulama ile Serik’te turizmcilere ev yapıyor... TOKİ, kendi bünyesinde Türkiye ilk defa sadece bir sektör çalışanları için planladığı projesini Serik’te inşa ediyor. Antalya’nın Serik İlçesine bağlı Yukarı Kocayatak Mahallesi’nde turizm çalışanları için yapılan 583 adet TOKİ evleri, geçen ay Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleşen temel atma töreninin ardından sahiplerini buluyor.

21 Ocak 2019 Pazartesi 13:18
Sektör çalışanlarına özel proje

 Adem Şahin 

31 Aralık 2019 tarihinde bitirilmesi planlanan proje 2+1 v e 3+1 tipi konutlardan oluşuyor. 130 bin lira ile 210 bin lira arasında değişen konutların sadece turizm çalışanları için projelendirilmesi ise diğer sektör temsilcileri için bir umut ışığı oldu. Bunun temelinde ise konut sahibi olacakların kira öder gibi ekonomik taksitlerle bütçesini zorlamadan ev sahibi olabilme hayallerine cevap verilebilmesi.

Bakan Kurum’dan yeni ev müjdesi

Serik Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan Çalık, projenin ilçelerinde olmasından duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: ‘’Böyle bir girişim bizlere gurur verdi. Bu evlerimizi sadece turizm çalışanları alabilecek. Bizler turizmde çalışan vatandaşlarımız ev sahibi olması için uğraşıyoruz. İlçemiz ülkenin sayılı turizm beldelerinden bir tanesi. Çok sayıda turizm çalışanı var, bu proje ile hem turizmde çalışan vatandaşlarımız sıkıntıdan kurtulmuş olacak hem de bölge turizmine ciddi bir katkı sağlamış olacak. Turizmci kardeşlerimize hayırlı olsun.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise 583 adet olan konut sayısının önümüzdeki yıllarda artacağının müjdesini verdi.

Şehre soluk getiren projeler

Öte yandan; Serik Belediyesi tarafından Serik’te yaşam kalitesini artırmaya yönelik başlatılan projeler, hayata geçmeye devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Orta Mahalle’de yapımı tamamlanan yeni yaşam merkezi hizmete sunuldu. 5274 metrekarelik alan üzerine inşa edilen yaşam alanında çocuk oyun grubu, fitness alanı, Basketbol sahası, otopark, 60 m2’lik seyir terası, yürüme yolu, hayvan figürleri, dinlenme bölümleri ve engelli olanlar için özel alanlar bulunuyor.

Başkan Çalık’tan halka davet

3 ayda içerisinde tamamlanan parkın çok amaçlı olarak tasarlandığını belirten Serik Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan Çalık; “Göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemize modern yollar ve parklar eklemekle birlikte halkımız için kültürel, sosyal ve sportif aktiviteler içerisinde yer alması için yeni tesisler kazandırmaya devam ediyoruz. Orta Mahallemizde yaşayan çocuklarımız ve halkımız bundan böyle temiz ve ferah bir ortamda gönül rahatlığıyla sevdikleriyle vakit geçirebilecekler. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 13:18
  1. ev sahibi
  2. Serik Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan Çalık
  3. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  4. Serik Belediyesi
  5. Park ve Bahçeler Müdürlüğü

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